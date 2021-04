Canteli se vacuna sin efectos secundarios: "Los de Teverga somos muy duros"

El Alcalde de Oviedo, con 74 años, recibió la llamada de los servicios de Salud del Principado de Asturias a finales de la semana pasada. No estaba en casa y fue su mujer, Marta Suárez, la que cogió el teléfono e indicó el horario en que podían localizar al regidor ovetense en su domicilio. A la hora de comer volvieron a llamar y localizaron a Canteli. Le ofrecieron dos fechas posibles y el Alcalde eligió el día 14 a las dos de la tarde (14 horas).

Ayer, finalizada la jornada en el Ayuntamiento, acudió al HUCA, parking 3, para recibir la dosis. Cuenta el Alcalde que fue ágil, que había poca cola y que todo funcionó bien. “Me atendieron en el coche, me preguntaron el nombre, me puse a la cola, habría cuatro o cinco coches delante, y calculo que entre los 15 minutos que tienes que esperar antes de marchar estaría allí unos veinte o veinticinco minutos, nada más, en nada ya me habían pegado el pinchazo. La atención exquisita, impecable en todo”.

Vacunación "de incógnito"

Es difícil que la cara y el nombre de Alfredo Canteli pasen desapercibidos, pero, cuenta, así fue en un primer momento, cuando le tomaron los datos: “Inicialmente la que me cogió el carné no me reconoció, pero luego ya sí, y vino saludar. De todas formas, yo lo prefiero así, que me vacunen como uno más, tampoco quise hacerme ninguna foto, no me gusta ese circo”.

En lo que sí participa el Alcalde, aunque no aporte testimonio gráfico, es en pedir a todo el mundo a que se vacune, sin dudarlo. “Yo les animo a hacerlo, y destaco, del sistema del HUCA, el fenomenal trato recibido, el orden y la agilidad”.

Canteli dice sentir ahora cierto alivio, por más que le falte la segunda dosis y haya que seguir “teniendo cuidado”. Su familia también lo agradeció, dado que, recuerda, debido a su trabajo se encuentra “en riesgo permanente”. “El covid lo puedes coger en cualquier sitio y lo que hay que hacer es ser muy ordenado y tener cuidado, pero nunca sabes”.

Sobre los posibles efectos secundarios, Canteli no parece haber sentido ningún malestar. Ayer recibió la vacuna y esta mañana, contó, ya estuvo todo el día trabajando.

Además de Canteli, el concejal de Ciudadanos Alfonso Pereira, un año más joven, también ha recibido ya la vacuna, indican fuentes municipales.