La Corredoria exige que la Policía de proximidad arranque en el barrio a la vez que en el Antiguo

Los vecinos y los comerciantes de La Corredoria piden que la Policía de proximidad, que se va a poner en marcha en el Antiguo el próximo día 4 de mayo, comience a funcionar en su barrio al mismo tiempo. Según sostienen, la zona es de las más pobladas de la ciudad y la Policía de barrio es una reivindicación “histórica” de los diferentes colectivos del distrito. “No es que pidamos ese servicio, es que lo necesitamos con urgencia desde hace mucho tiempo. Nos sentimos inseguros y creemos que contamos con poca vigilancia, por eso queremos que se nos tenga en cuenta. Está muy bien que se vigile el centro, pero en La Corredoria vivimos 20.000 personas y también exigimos el mismo trato”, explica Maite Orozco, la presidenta de la asociación de vecinos San Juan.

Nicanor Platero, que es el presidente del colectivo vecinal El Conceyín, también lleva años solicitando la puesta en marcha de la Policía de barrio en La Corredoria. “Es una reivindicación muy vieja que tenemos en el baúl de los recuerdos de nuestra asociación. Se prometió durante anteriores mandatos municipales, pero ningún Alcalde fue capaz de estrenar el servicio. Parece ser que ahora van a ponerlo en marcha, pero por el momento siguen sin tenernos en cuenta”, protesta Platero. “Nosotros pagamos los mismos impuestos que en el centro y estaríamos mucho más seguros con la Policía de proximidad”, añade.

Otro de los representantes vecinales del barrio, Jesús García Peón, de la asociación Asparve, es de los que piensa que La Corredoria no cuenta con las atenciones que debería por parte del Ayuntamiento. También exige la Policía de barrio cuanto antes, pero no sólo por seguridad. “Lo que pasa aquí es que no contamos con suficientes servicios y estamos bastante aislados del resto de la ciudad, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Antes al menos estaba abierto el centro social y ahí los ciudadanos podíamos realizar algunos trámites, por ejemplo, los que tienen que ver con servicios sociales, pero ahora ni eso. Los agentes de proximidad también nos servirían para tener un contacto más directo con el Ayuntamiento en ciertos aspectos”, dice García Peón. “Pero siempre se empieza por el centro porque los barrios se ven menos y no cuentan”, añade.

Los comerciantes también piden que la Policía de barrio se estrene el La Corredoria cuanto antes. “Lo llevamos pidiendo mucho tiempo. En La Corredoria hace falta más control y tener a la Policía paseando por nuestras calles nos serviría de mucho. Últimamente ha habido bastantes daños en locales y pintadas en nuestras fachadas que nos cuestan dinero, sin ir más lejos”, señala Diego Fernández, vicepresidente de la asociación de Comerciantes de La Corredoria (Comcor).

Instauración progresiva

Los 44 agentes que están a punto de incorporarse a la Policía Local –35 de ellos como nuevos funcionarios y 9 veteranos procedentes de otras comisarías de Asturias por el sistema de movilidad– serán los que irán destinados a las calles del Antiguo durante su periodo de prácticas para iniciar el proceso de instauración de un servicio que forma parte de las promesas electorales con las que el Partido Popular concurrió a las pasadas elecciones municipales. Los primeros policías de barrio tendrán como destino el casco viejo, aunque la intención del Ayuntamiento es ir incorporando este servicio progresivamente al resto de zonas de Oviedo.