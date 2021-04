“Llevamos casi dos años perdidos y tardaremos tres o cinco en recuperarnos”

Ligeramente fatigada tras hacer veinte minutos de bici, pero con la mente perfectamente despejada, la consultora y directiva empresarial Isabel Aguilera (Sevilla, 1960) hace un hueco en su apretada agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA a escasas 24 horas de la clase magistral que impartirá hoy por la tarde en el máster de Administración de Empresas de la Cámara de Comercio de Oviedo. Con un amplio currículum que incluye un par de años como directora general de Google para España y Portugal o el cargo de directora de operaciones de NH Hoteles, actualmente es consejera de la multinacional Indra y presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

–¿De qué hablará hoy a los alumnos del máster?

–Este año la clase es totalmente nueva, pues hablaré del liderazgo en el contexto internacional que, en esta ocasión, más que nunca, es totalmente nuevo. Tocaré el tema de la recuperación poscovid y también me centraré en la transformación digital. Básicamente, el que no esté transformado con la que ha caído pues que apague y se vaya, porque lo lleva claro.

–¿Ha dado la pandemia al traste con todos nuestros planes de futuro?

–Ha sido un toque de atención. Lo que los japoneses llaman un punto de inflexión. A partir de ahora seguiremos una trayectoria totalmente distinta. Ha causado muchas muertes, también de empresas, y causado muchos miedos y preocupaciones. La gestión de riesgos está ahora encima de la mesa de todos los consejos de administración.

–¿Aceleró la pandemia la revolución digital?

–Ya hemos vivido tantas revoluciones que deberíamos estar entrenados. Ahora, además del beneficio, hay que mirar por el planeta y las personas. Vemos cómo empresas muy contaminantes transforman su industria para ganarse a su público.

–¿Confía en la llegada de fondos europeos?

–Confío muy poco en este Gobierno. Nos engañan y nos mienten. Vendrán fondos europeos, pero no sabemos ni cuántos ni para qué. La credibilidad se gana dando ejemplo y el Gobierno no ha hecho los deberes. Piden a las empresas ser más eficientes, pero ellos no se aplican ningún ERTE. A veces pienso que faltan al respeto a nuestro intelecto con tanta mentira.

–¿Cómo se puede resucitar la economía española?

–Estoy orgullosa de nuestra sanidad y educación, pero debemos ser conscientes que no es gratuita. Dejar de pensar a corto plazo y de vivir en una permanente campaña electoral. La manera de salir adelante es dar un empujón de calidad a todo sin ser complaciente. Necesitamos más estudiantes, apoyar más a la industria, reformar la Administración y exigir que unos presupuestos rigurosos.

–Se le ve pesimista.

–Es más fácil destruir que construir. Llevamos casi dos años perdidos y nos llevará entre tres y cinco años volver al punto en el que estábamos. El cortoplacismo y la agenda oculta con modelos pasados de actualidad del Gobierno se juntan con que en todas las familias ha habido desgracias y disminución de ingresos.

–¿De quién deberíamos aprender para mejorar?

–Hay que aprender de todos, incluso de quienes hacen las cosas mal. En la pandemia no lo ha hecho casi nadie bien, aunque si tengo que quedarme con algún político destaco el liderazgo de Ángela Merkel.

–¿Sigue habiendo techos de cristal para las mujeres ?

–El mundo sigue siendo mucho más difícil para las mujeres. Aún existe una desigualdad salarial y perdura ese machismo sutil de ‘¿cómo vas bonita?’ Costará generaciones quitarlo, pero para ello es necesario evitar la politización del feminismo, pues engloba mujeres de todo el espectro político.