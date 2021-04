Oviedo aprueba tras “muchos años de espera” la cesión del suelo para el futuro instituto de La Corredoria

Después muchos años de espera y de promesas incumplidas, el Principado aún no tiene ni siquiera los permisos para actuar en la parcela que va a ocupar el nuevo instituto de La Corredoria. No en vano, el Ayuntamiento aprobará todavía hoy en la Junta de Gobierno el inicio del expediente para llevar a cabo la desafectación de los terrenos, un trámite necesario para cedérselos al Gobierno regional y para que se pueda poner en marcha un proyecto esencial para el barrio. La parcela, anexa al colegio público Carmen Ruiz Tilve, tiene 10.161 metros cuadrados y ya fue recalificada por el Principado en el año 2018 para que pudiese albergar el ansiado Instituto de Educación Secundaria (IES).

El popular Mario Arias, teniente de alcalde y concejal de Interior y Relaciones Institucionales, acusó ayer al anterior tripartito –integrado por PSOE, Somos e IU– de no haber realizado los trámites necesarios para cederle la parcela al Principado y agilizar así las obras del segundo instituto de La Corredoria. “Lo que se puede comprobar al analizar la situación es que no hicieron nada durante todo su mandato para poner en marcha un proyecto fundamental para el barrio. Hemos tenido que venir nosotros para descubrir que un proyecto de tanta urgencia todavía no tiene terreno para desarrollarse tras muchos años de espera”, señala Arias.

El gobierno local anterior había dicho en varias ocasiones que la cesión de la parcela no era el motivo del retraso de la obra. En octubre del año 2018, el anterior concejal de Urbanismo de Oviedo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), tachó de “excusa” la versión del por entonces consejero de Educación, Genaro Alonso, que había explicado previamente que su departamento estaba a la espera de que el Consistorio le cediese el terreno para adjudicar la redacción del proyecto del instituto de La Corredoria. Del Páramo dijo lo siguiente en declaraciones a este diario: “No hay impedimento alguno para que los técnicos realicen todas las operaciones necesarias para levantar allí el instituto cuanto antes”.

La parcela sigue siendo de titularidad municipal y el instituto sigue sin empezarse a pesar de que el único que hay en el barrio está colapsado. De hecho, se construyó para albergar a unos 600 alumnos y actualmente tiene 952. Y el problema será aún peor el año que viene, según los cálculos del equipo docente. “Para el Gobierno de Canteli el instituto es una prioridad y haremos todo lo que está en nuestras manos para agilizarlo”, asegura Mario Arias.