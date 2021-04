“El Reconquista es una auténtica joya para la que no se ha mirado mucho”

El arquitecto ovetense Francisco de Borja Bordíu es el autor del Plan director de las posibles intervenciones y reformas en el Hotel de la Reconquista. Unas actuaciones, las incluidas en ese plan, que ya se han puesto en marcha, con los trabajos ya contratados en las cocinas y la capilla de Covadonga, y las licitadas para instalar un sistema contra incendios y actuar sobre la envolvente del edificio.

–En su Plan detecta una serie de deficiencias en el inmueble, ¿son muy preocupantes?

–Son las propias de un señor que tiene cincuenta años y no le han cortado ni el pelo ni las uñas. Con toda la categoría que tiene, es un edificio en el que no se ha vuelto a invertir desde que, hace medio siglo, la administración interviene en él para convertirlo en un edificio que pueda compararse con el Hostal San Marcos de León o el Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela. Esto hace que muchas de las instalaciones, cincuenta años después, estén obsoletas, y máxime al hablar de un hotel. El Plan director señala obras que son perentorias. Es una cuestión, un poco, de política de la administración, que tiene en sus manos una joya para la que no mira mucho, pero es que como administración no somos capaces de gastarnos dinero de verdad, como hace por ejemplo el País Vasco. Pretendemos que la ciudad sea Patrimonio de la Humanidad y tenemos nuestro patrimonio abandonado. Dicho esto, quiero dejar claro que las personas que están haciéndose cargo del Reconquista hacen bastante, su esfuerzo es inmenso.

–¿Es el estado del Patio de la Reina lo más preocupante?

–El Patio de la Reina está en un estado lamentable, pero es que hablamos de 50 años sin intervenciones. En realidad, lo que se tendría que haber hecho era un proyecto completo que definiera ya todas las actuaciones, para poder ir haciéndolas con orden. Pero hay que ir haciendo lo que se puede y según las emergencias: si tenemos goteras en la cúpula de la capilla, a subsanarlas; si se pasa frío, a las ventanas... No se pudo hacer un documento general y más potente para haber coordinado las obras. Hay que ver lo que ha hecho, por ejemplo, el Ritz, que cerró y se han gastado un montón de dinero, pero queda de impresión. Pero aquí no vamos de A a B, sino de “a” minúscula a “b” minúscula: no tomamos la determinación de cerrar el hotel un año y coger 8 o 9 millones, en Asturias es inviable y hay que ir a parches.

–Pues era el momento ideal, porque este último ha sido un año poco menos que perdido para la hotelería.

–Claro. El problema es que no hay dinero. Por eso digo que las personas que están al frente hacen milagros. No podemos pretender tener un hotel de cinco estrellas con todo ajado. Hay habitaciones, como las que dan a Arquitecto Reguera, que no se tocan desde hace cien años. Y ahora tendremos que hacer las obras con el hotel en funcionamiento. Yo soy muy crítico con la postura de los propietarios, pero es que hablamos del mejor edificio de la arquitectura barroca que hay en Oviedo, todo un monumento nacional. Porque piensan que es un hotel, y no lo es, o no solo. Hay que recordar que en los setenta o en los ochenta la gente venía a Oviedo por el Reconquista. Pero si la administración no mira por los bienes, es muy difícil vender las obras.

Hay que ver lo que ha hecho el Ritz, que cerró y se han gastado un montón de dinero, pero queda de impresión. Pero aquí no tomamos la determinación de cerrar el hotel un año y coger 8 o 9 millones, en Asturias es inviable y hay que ir a parches

–Un hotel de cinco estrellas con unas viejas ventanas de madera parece que no cuadra, ¿no?

–Bueno, podría tener ventanas de madera si cuando se hicieron hubiesen sido de calidad. Es que no hay que olvidar que, si no llega a salir al rescate la Caja de Ahorros, esa obra de los 70 no se hubiera acabado nunca. Y en las carpinterías se nota que no son las mejores que se podrían haber hecho: son muy sencillitas, por las penurias económicas de la última fase. Tendrían que haberse cambiado hace 25 o 30 años, pero es que además de no ser las mejores, no se han mantenido adecuadamente. Unas ventanas de madera orientadas al norte requieren un mantenimiento muy fuerte. Pero nos pasa lo mismo en el deambulatorio de la primera planta del Patio de la Reina, que hay sitios que si metes un pie bajas a la planta baja.

–Se nota que le gusta el edificio.

–Hombre, me gusta igual que la Catedral de Oviedo o que Santa María del Naranco. Tenemos que pensar en lo que era Oviedo en el siglo XVIII, que era un poblacho amurallado y se crea esto. Es como cuando se hizo la Universidad Laboral en Gijón: es una obra de una magnitud enorme para aquellas fechas. Pero además, es un edificio importantísimo para el desarrollo de Oviedo, cuando se crea Gil de Jaz y es un polo de atracción indudable. Es una auténtica joya que a veces queda un poco olvidada porque, aunque es un edificio monumental, está al margen del Oviedo redondo. Pero tiene unos valores muy importantes, con una planta imponente y unos patios preciosos, como el de la Reina o el de los Gatos, que está muy maltratado: es un patio original que está sin tratar y tiene encima ese toldo que es para llorar. El edificio necesitaría mucho más, desgraciadamente, de lo que incluyo en el Plan director.

–Al menos, las obras que se están licitando van a resolver los problemas más urgentes, ¿no?

–Las cocinas van a ser de última generación y la cúpula, que urgía, se va a arreglar. En cuanto a la envolvente, va a ser una obra que tendrá más complicaciones. Se podrá hacer por partes, pero si tú cambias las ventanas, luego habría que pintar las habitaciones. Ahí veo un problema metodológico de salida, aunque la renovación de la carpintería es una obra muy necesaria, porque hay unas pérdidas descomunales de energía. Y luego está el tema de la instalación de la protección contra incendios, que es una intervención vital y que espero que salga adelante. De hecho, yo creo que la envolvente y la protección contra incendios deberían haber salido juntos, pero esta segunda actuación requería algo más. En cualquier caso, hay gente que está poniendo un interés enorme en que salga adelante.