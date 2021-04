Urbanismo ordena retirar varias terrazas de bares que incumplían la normativa

Terrazas sí, pero no de cualquier manera. El concejal de Urbanismo y primer teniente de Alcalde, Nacho Cuesta, manifestó ayer su voluntad de alumbrar una nueva ordenanza que conjugue los intereses de hosteleros y vecinos. La idea, es que los bares consoliden parte del terreno que han ganado para sus mesas en el exterior tras el estallido de la crisis del covid. Una medida en la que asegura que Oviedo ha sido pionera. Pero eso no significa que se queden como están hoy. En la concejalía quieren actuar con bisturí, plaza a plaza y calle a calle. “Lo que no se puede hacer es generalizar, no todas las zonas de la ciudad son iguales”, apostilló el concejal. Y desveló que la concejalía ha iniciado algunos expedientes sancionadores contra algunos establecimientos que incumplían de manera recurrente la normativa covid. Así, el Ayuntamiento habría ordenado la retirada de unas terrazas en la calle Jesús, muy cerca de la casa consistorial, y otra en la zona de San Lázaro.

El concejal considera que la ampliación del espacio para las terrazas no solo supone un beneficio para los hosteleros, sino que también revierte en el conjunto de la ciudad. “Es algo indudable”, sentenció. A su juicio, “el mundo ha cambiado” en este último año y, uno de esos cambios se traduce en que la gente demanda “estar fuera y aprovechar estas zonas de esparcimiento”. El edil reconoció que, en los últimos tiempos, “ha habido cierto descontrol en casos puntuales”, lo que concuerda con las órdenes de retirada de terrazas de las que ha tenido acceso este periódico.

Así, según reflejó Cuesta, desde el área están “intentando controlar con denuncias y expedientes sancionadores importantes” los incumplimientos “puntuales” de la normativa que se están viendo en algunos lugares. Respecto de las quejas de algunas asociaciones vecinales, Cuesta quiso llamar a la calma. Según el teniente de alcalde, la elaboración de la ordenanza se encuentra todavía en una fase embrionaria y, hasta que llegue su aprobación definitiva, “se escuchará a todos los sectores”, con los que aseguró estar “seguro” de que se llegará a “un consenso”.