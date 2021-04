Firme defensor del mantenimiento de los negocios hoteleros durante la pandemia para evitar agravar la crisis económica, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirigió hoy también a la población más joven, a la que pidió ayuda para frenar la propagación del virus y ante cuyos incumplimientos pidió mano dura, esta vez, por parte de los dueños de bares y restaurantes. "Me lo contaba un amigo hostelero el otro día, que no podía con ellos, y yo le decía: si no respetan no les sirvas".

El "si no respetan no les sirvas" parece un slogan encaminado a conciliar las buenas prácticas en la hostelería con el esperable civismo por algunos ciudadanos que durante los últimos días vienen protagonizando diversos incidentes por la ciudad. Para el Alcalde, si toda la hostelería cumple con esta máxima y expulsa de sus terrazas a los que no cumplen las normas, el problema se irá reduciendo. Canteli admitió que en las últimas semanas ha visto incumplimiento por parte de jóvenes en las terrazas de Oviedo: "He visto gente fumando en las mesas, sin mascarillas, abrazándose...". Esta es la actitud irresponsable que Canteli quiere desterrar de la ciudad, por lo que pidió a los hosteleros que eviten servir a este tipo de clientes, obligándoles, así, a acatar las normas o encontrarse sin servicio en la hostelería.

Las críticas de Canteli llegan después de que, el pasado fin de semana, se registrara un incidente con agentes de la policía en una atestada plaza del Sol, un joven agrediera a otro miembros de las fuerzas del orden en el parque Pura Tomás y de un tumulto, el domingo, en la entrada de un bar en el centro de Oviedo.