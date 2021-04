Enésimo encontronazo entre hosteleros y clientes en internet. Esta vez con Oviedo como escenario. La crítica, injustificada a ojos del empresario, tuvo lugar en una popular red social dedicada a las valoraciones de establecimientos. El enfrentamiento, también.

Todo comenzó con el comentario de un supuesto cliente insatisfecho: "Este bar se burla de todos sus clientes, y en Oviedo hay muchos sitios mejor. Los sándwiches que nos sirvieron no valían nada. Los nachos también fatal, las tiras de carne fritas, les dijimos a la camarera que se las llevaran porque eran incomibles. No ir si no queréis que jueguen con tu salud", expuso el presunto comensal.

La crítica no gustó, y nada, al propietario del establecimiento, que no dudó en contestar a tan graves acusaciones. "Sentimos profundamente que opines que nos burlamos de nuestros clientes. Nada más lejos de la realidad, hasta ahí podríamos llegar. Trabajamos en esto por placer y no para burlarnos de nadie. En cualquier caso, y si nos permites el consejo, la próxima vez prueba a decirle al personal, en nuestro bar o en cualquier otro local, que no te ha gustado la comida o que no era lo que esperabas, verás cómo en muchos de ellos te cambian los platos sin problema hasta acertar y hacen lo imposible por agradarte", relata con tranquilidad el empresario.

Su contestación prosigue: "En nuestro caso, es filosofía de la casa desde hace ya muchos años cobrar sólo si la gente ha quedado a gusto y aceptar con naturalidad que el cliente pida cosas que no eran lo que esperaba o que, aún siéndolo, no terminaron por convencerle. El problema es cuando no nos decís que no os ha gustado y no podemos solucionar el problema. Sabemos que nuestra comida es diferente y que es probable que a mucha gente no le guste nuestro estilo, pero de ahí a que nos burlemos o demos vergüenza...".

La educada explicación del empresario continúa: "Aunque sólo sea por el equipo, que se ha quedado un poco desanimado con tu comentario intentando recordar cuándo viniste y qué pudimos hacer mal, me tocaba intentar darte otro punto de vista. En cualquier caso agradecemos tu comentario, nos sirve para seguir mejorando. Un saludo".

Las disputas entre clientes y hosteleros en internet son cada vez más frecuentes. También las quejas de los empresarios del sector hacia estas plataformas, ya que consideran que deberían incorporar un sistema de verificación de comentarios. Y es que son muchos los que opinan que algunas de las críticas vertidas en estas redes sociales son, en muchos casos, injustas, excesivas o falsas. Para tratar de evitar engaños de este estilo, muchos sugieren que deberían incorporar un sistema de verificación en el