La renta en Oviedo, barrio a barrio: esto es lo que cobran tus vecinos

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque anteriores al impacto de la crisis del covid, reflejan una realidad económica que, aunque resulta bastante homogénea, muestra hitos como la brecha de la Ronda Sur, la caída de las rentas al otro lado de La Losa de Renfe, en Ciudad Naranco, y el despegue de los salarios en el entorno del HUCA que, aunque se encuentra entre las zonas más pobres de Asturias, refleja un aumento medio de las rentas del 16 por ciento entre 2015 y 2018.

Para el cómputo de los datos del INE no se cuentan el País Vasco y Navarra, que tienen una fiscalidad propia. En el plano nacional, las 152 rentas más altas se encuentran en Madrid y Barcelona. Y, en Oviedo, las dos zonas del centro donde las rentas son mayores no rivalizan con estos barrios, que superan todos los 36.750 euros de renta mediana, como mínimo 4.000 euros por encima de la zona más rica de Asturias. Es en esta cifra donde el Instituto deja de contar a fin de salvaguardar la privacidad de los barrios más ricos dentro de ese uno por ciento que no existe en el Principado.

La renta neta por persona se calcula tomando todas las rentas de un hogar y dividiéndolas por el número de personas que habitan en él, pero dándoles diferente peso. No cuentan lo mismo los menores que los adultos, por ejemplo. La mediana, que sirve para ilustrar el gráfico, se obtiene de coger la renta de todos los vecinos de la calle y no calcular la media entre ellos, sino de extraer la que se encuentra en medio, eliminando para ello a los más ricos y a los más pobres del barrio, es decir, aislando al vecino más representativo. Así, por ejemplo, zonas como Montecerrao, en las que hay rentas muy diversas dan una imagen más fiel de lo que es el barrio.

Así, la zona de la calle Santa Teresa presentaría la renta mediana más elevada de Asturias (32.550 euros), por encima de la zona más rica de Gijón (31.850 euros), en Somió. Pero también las calles más pobres de la región, en la zona de La Carisa, se encuentra en la capital. La ya mencionada presenta la renta mediana más baja de Asturias y se encuentra entre el uno por ciento más pobre del país. Por su parte, la zona más pobre de Gijón, el área sur de Roces, presenta una renta mediana que dobla a la de La Carisa, con 11.550 euros netos. Por encima también de otros puntos de la capital, como el entono de la calle Río Sella, en el barrio de Ventanielles, donde la renta mediana no llega a los 11.000 euros de media.

Esos 32.550 euros de renta mediana de la zona más pudiente de Oviedo se encuentran en la línea de otras ciudades similares del norte de España. En Santander se mueven en las mismas cifras y, en La Coruña, el vecino medio de la zona más rica de la ciudad tiene una renta unos mil euros menor.

Otras curiosidades que arrojan los datos del INE son las “islas” de renta. En una acera de la Avenida del Cristo de Las Cadenas, las rentas, de unos 15.000 euros, contrastan con las de sus vecinos. Cruzando la calle, el habitante medio de los edificios que miran a Álvarez Lorenzana tiene rentas casi 10.000 euros por encima (24.850 euros). Lo mismo pasa en el entorno de La Carisa, con el despegue de una de las zonas en auge de la ciudad, Prados de La Vega. Cruzando una calle, la mediana de la renta pasa de los 6.650 euros a los 19.250.

En términos autonómicos, el Principado ofrece unos datos en renta superiores a la media del país. Sin destacar por lo alto, pero con unas rentas bajas circunscritas a puntos muy concretos. Esto provoca que en zonas como Fitoria, donde se encuentran entre el treinta por ciento más pobre de la región, en el plano estatal se encuentren en la mitad superior de riqueza. Observando las cifras nacionales se aprecia la gran diferencia entre el norte y el sur de España; pasado Madrid, las rentas caen muy por debajo de la media de Oviedo.