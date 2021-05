“En mi opinión, la nueva ley que regula la eutanasia en España sí es constitucional y su aplicación no se suspenderá aunque algunos grupos políticos presenten recursos”. Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno Linera, que analizó, con Noelia Ordieres, trabajadora social y miembro de “Derecho a morir dignamente (DMD Asturias)”, la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia, que entrará en vigor en junio.

España es el sexto país que regula esta práctica, por detrás de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. La eutanasia no está penalizada en países como Suiza y Alemania. La conferencia retomó la habitual actividad presencial de Tribuna Ciudadana en el Club, tras el obligado cierre derivado de la pandemia. Presno abordó una de las cuestiones que suscitan más polémica. La plataforma Asamblea por la Vida acordó con PP, Vox, UPN y Foro litigar en el Tribunal Constitucional contra la norma. El recurso no paralizará la aplicación de la ley, recalcó el Catedrático. Los conferenciantes, presentados por Blanca Martínez Bueno, directiva de Tribuna Ciudadana, coincidieron en atribuir carácter de derecho fundamental a la eutanasia, o lo que es lo mismo, a poder poner fin a la vida de forma voluntaria.

“Estamos ante un derecho complejo no mencionado expresamente en la Constitución, aunque sí deriva de esa dignidad de la persona que se reconoce”, señaló Presno.

"La ley es el resultado de un impulso legislativo, como contraste a lo que ha ocurrido en otros países, donde los legisladores se negaron a tratar este tema. Lo que es inconstitucional es que no haya una ley que legisle el final de la vida", añadió el profesor de la Universidad de Oviedo. "Antes de la ley ya estaba reconocido un derecho a morir. No puede obligarse a nadie a seguir viviendo", recalcó. "A los 20 ó 30 años nadie piensa que va a morirse, pero es algo que puede ocurrir y los jóvenes también deberían conocer cuáles son sus derechos", explicó Noelia Ordieres. "El amor es muy egoísta y si no existen unas disposiciones por escrito con validez legal puede ocurrir que los familiares se nieguen a que esa persona se vaya, aunque haya manifestado su deseo con anterioridad", aseguró la activista social, cuya asociación asesora y acompaña a las personas que quieren recurrir a la eutanasia.