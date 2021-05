Solidaridad galáctica para celebrar el día de "Star Wars"

Los resultados de la campaña no han podido ser más satisfactorios para los organizadores. "Recaudamos 336 euros que, junto con los botes que la gente llevó a los puntos de entrega, sumaron un total de 174 envases de leche de fórmula". “Para nosotros es un apoyo. Estos son productos que por lo general no suelen ser donados, bien por desconocimiento de la gente o por el precio. Son bastante caros”, recalca María Velasco, coordinadora del Banco de Alimentos de Asturias. La entidad está viviendo ahora una época de relativa tranquilidad después de un 2020 en el que tuvieron que reforzar la distribución a causa del aumento de la demanda de productos por parte de personas que necesitaban alimentos u otros artículos de primera necesidad. "Gracias a los ERTE la situación está un poco estancada pero sí está floreciendo un nuevo usuario que está demandando servicios en los ayuntamientos y en las organizaciones sociales y que es el autónomo. Gente que está empezando a tener muchos problemas de solvencia". María Velasco augura unos meses complicados, "creemos que la situación va a empeorar", asegura.

Está floreciendo un nuevo usuario que está demandando servicios en los ayuntamientos y en las organizaciones sociales y que es el autónomo.

Campañas como las de la Orden 66 se suman a las donaciones de particulares y empresas permiten que el Banco de Alimentos pueda seguir funcionando. "El año pasado tuvimos 21.000 usuarios, fueron 3.000 personas más que en 2019", explica Bernardo Sopeña, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. "En Asturias la petición de ayuda creció un 15% pero la cifra no es alta si la comparamos con las de otras comunidades autónomas en las que creció hasta un 40%". Sopeña confirma la tendencia al alza de la demanda de ayuda que se prevé para este año. "Es difícil cuantificar el incremento porque los comedores sociales que están abiertos trabajan con bolsas de comida pero sí notan el aumento". En el último reparto el Banco de Alimentos invirtió 183.000 euros. "Como no hay grandes recogidas compramos los productos que nos demandan las 157 entidades con las que colaboramos". La pandemia no ha frenado la solidaridad y la prueba es que la Operación Biberón tendrá una segunda parte. Que la fuerza les acompañe.