Pumarín denuncia que el barrio no está incluido en el plan contra el ruido de Oviedo

Los responsables de la Asociación de Vecinos “Fuente de Pando” de Pumarín están que trinan con el Ayuntamiento por haber rechazado las alegaciones presentadas por el colectivo al plan de acción del Consistorio contra el ruido. “Como consecuencia del criterio de selección de los principales ejes de distribución de tráfico que se ha fijado en este plan, han quedado fuera de medición todas las calles internas del barrio de Pumarín, que están relacionadas con puntos estratégicos de la ciudad y que soportan altos niveles de tráfico rodado, tanto de vehículos ligeros como de autobuses y de tráfico pesado”, explica José Manuel Sariego, presidente de la asociación.

A grandes rasgos, Sariego denuncia que no se ha tenido en cuenta que Pumarín recibe el tráfico proveniente de la estación de autobuses, de la glorieta de Luis Oliver y del centro comercial Salesas, entre otros puntos. “Las calles de Pumarín tienen un sentido unidireccional del tráfico, lo que hace que casi todas ellas se vean afectadas por la entrada y salida de vehículos procedentes de otros lugares hacia el centro de la ciudad, y viceversa”, añade. El representante vecinal explica que entre las propuestas planteadas por el colectivo –todas ellas rechazadas– se encontraba la de colocar barreras acústicas en el entorno de los colegios o de los centros de salud de la zona. “Nos respondieron que esas barreras no resultaban efectivas en esos emplazamientos sin tener en cuenta que en los alrededores de esos centros se superan los niveles de ruido recomendados”, afirma José Manuel Sariego. Otra de las peticiones que el Ayuntamiento no aceptó fue la de crear “caminos escolares seguros” –iniciativas para que los niños puedan ir andando a clase y protegidos– para minimizar “las aglomeraciones y el tráfico que conllevan”.

Pumarín, según Sariego, se encuentra rodeado por un “cinturón de ruido” que conforman las calles General Elorza, Pepe Cosmen, Jesús Sainz de Miera, la glorieta de Luis Oliver –en la que confluyen las entradas y salidas hacia el barrio de Ciudad Naranco y de la AS-II–, la avenida del Cantábrico y la zona de la glorieta de la Cruz Roja, la salida a la autopista (A-66).