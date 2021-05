Todo empezó en la madrugada del sábado. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, un virus informático especializado en desencriptar y recabar información (ransomware) se coló en los servidores de la empresa concesionaria de la web del Ayuntamiento, Asac Comunicaciones. Como medida de prevención todo se apagó a las cinco de la mañana, con el objetivo de que el programa no pudiese propagarse ni secuestrar más información confidencial. El Ayuntamiento de Oviedo no es el único que ha sufrido la caída derivada del ataque a Asac, también otros ayuntamientos como el de Vinaroz, en Castellón.

La caída de la página web municipal afecta a todos los ámbitos de la vida municipal: comunicaciones internas, externas, Policía Local o al servicio de entradas de teatros o conciertos. La administración local se ha visto obligada a volver a lo analógico.

El ransomware secuestra la información y, normalmente, los piratas piden un rescate, bien por devolver el control de los servidores o por no difundir la información recabada. En el caso del Ayuntamiento hay datos de multas, datos fiscales o urbanísticos. Según fuentes del propio Ayuntamiento, el caso ya está en manos del CNI y se cree que el impacto ha sido pequeño. El rápido cierre de los servidores habría impedido que el programa se propagase lo suficiente para suponer una amenaza, pero volver al siglo XXI no va a ser sencillo. El tiempo pasado sin servicios informáticos ya no se cuenta por horas. El objetivo es ir recuperando la normalidad a lo largo del lunes, pero no está garantizado que se consiga. Desde los cuerpos de seguridad no se ha dado un plazo estimado para eliminar el virus y volver a encender los equipos con garantías. En el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrieron un ciberataque con el mismo tipo de software (un ransomware llamado Ryuk) y, allí, tardaron un mes en volver a funcionar con normalidad.

Según fuentes especializadas en ciberseguridad, Ryuk siempre deja un mensaje de extorsión una nota de rescate donde indica que para recuperar los archivos es necesario realizar un ingreso de criptomonedas contactando con una dirección, normalmente situada en Rusia o Nigeria. Según fuentes del Ayuntamiento, esto no ha ocurrido en el caso de Asac, porque la reacción fue "casi inmediata". Algo que los expertos en seguridad informática consultados por este periódico ponen en duda. "Casi todas las empresas y Ayuntamientos acaban pagando, aunque eso nunca lo admiten", explica un profesional de la ciberseguridad.