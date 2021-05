La Catedral de Oviedo reabre a las visitas turísticas tras seis meses de cierre por la pandemia

La Catedral de Oviedo retomará las visitas turísticas a partir del lunes, 17 de mayo. Concluirán así seis meses y medio de cierre obligado por las restricciones sanitarias, toda vez que el cabildo decidió suspender la actividad turística y cultural el pasado 1 de noviembre, al ser inviable mantenerlas tras la aplicación del cierre perimetral a la región derivado de la aplicación del estado de alarma.

El deán de la Catedral, Benito Gallego, informó ayer de la reapertura a los abonados, señalando además que se mantienen el recorrido y los horarios habituales, como también las restricciones sanitarias. Asimismo, los precios se mantienen (7 euros para el público general, aunque se aplican descuentos para desempleados, universitarios, mayores de 65 años, familias numerosas, peregrinos y grupos), pero el abono anual, que hasta ahora era de 8 euros, pasa a costar 10. Los fieles que quieran asistir al culto o que acudan a rezar a la catedral seguirán entrando gratis.

Benito Gallego explica que los preparativos para la reapertura ya están en marcha y que ya se están poniendo en contacto con la plantilla, que lleva en ERTE desde el otoño, para informarles de cómo será la reapertura. “Han pasado ya seis meses y medio, desde el año pasado. Tenemos ganas ya de que haya gente por aquí”, sostiene Gallego, que ayer, mientras hablaba por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA, estaba precisamente recorriendo la nave mayor de San Salvador.

El deán incide en que el cierre de las fronteras regionales fue lo que motivó la suspensión de la actividad turística y cultural, ya que una gran parte de sus visitantes proceden de fuera de Asturias. “Ahora, al abrir las fronteras con las demás provincias podrá venir gente. No serán muchos ni estaremos en las cifras de visitantes habituales, pero a los que vengan los vamos a atender”, explica el sacerdote.

El cabildo catedralicio es consciente, en todo caso, de que si hay rebrotes o una nueva ola de la pandemia, tendrán que volver a cerrar las puertas de la catedral a los turistas. “Estamos temblando por si nos vuelven a cerrar”, sostiene Gallego, que en cualquier caso prioriza la salud a cualquier otro factor e insiste en que lo importante es superar la pandemia: “Hay que mantener el uso de mascarilla y los hidrogeles, y todas las demás medidas sanitarias. Vamos a procurar que se haga todo bien y que podamos superar de una vez esta situación”.

Al tiempo que Benito Gallego remitía un correo a los abonados para anunciarles de la reapertura de la catedral a las visitas turísticas, la coordinadora de Actividad Cultural de la Catedral de Oviedo, Loreto Pérez de la Fuente, informaba a los guías turísticos, a los que detalló las restricciones que tendrán que afrontar al visitar el templo.

En la reapertura, el horario de las visitas turísticas será el habitual para el mes de mayo: de lunes a sábado, de 10.00 a 13.00 horas por las mañanas y de 16.00 a 18.00 horas por las tardes, aunque los sábados el cierre se efectuará a las 17.00 horas. El recorrido será el mismo que se había establecido el pasado año, con un único sentido de circulación en el interior de la catedral. Las mascarillas serán obligatorias en todo momento, y hay dispensadores de hidrogel en diversos puntos del recorrido. Las visitas en grupo estarán limitadas a un máximo de 14 personas más el guía, siguiendo la normativa sanitaria vigente.

En la Cámara Santa, el tiempo máximo de permanencia será de 15 minutos, y los guías deben realizar la explicación al inicio y fuera de ese espacio, para después permitir a los visitantes recorrerla de forma ordenada.

De igual modo, la coordinadora explica al colectivo de guías que los baños estarán también habilitados, y que las credenciales y salvadoranas se seguirán dando en recepción, como también las tarjetas de los abonados. La tienda permanecerá, de momento, cerrada, pero los visitantes podrán adquirir algunos recuerdos en la propia recepción.

Desde que empezó a cobrar entrada, en 2014, la Catedral de Oviedo se ha convertido en un activo turístico de primer orden de la ciudad. Antes de la pandemia, recibía cada año entre 100.000 y 115.000 visitantes.

Las subidas a la torre: dos o tres al día y en grupos pequeños, de no más de 15 personas

Al tiempo que reactiva sus visitas turísticas y su programa cultural, la Catedral de Oviedo trabaja en el proyecto para habilitar la torre para permitir visitas guiadas de forma continuada. Según explica Benito Gallego, el proyecto es firme pero cabildo no quiere precipitarse. “Antes de permitir las visitas tenemos que arreglar la torre. Tenemos hecho un proyecto pero tenemos que ver cómo se hace y cuánto tardan en completar las obras”, señala Gallego. El deán precisa, en todo caso, que el objetivo no es permitir un tránsito continuo y libre por la torre, sino que se programarán visitas guiadas en grupos pequeños, a la manera de como se hacen para los abonados, una vez al año. “Solo podrán subir grupos pequeños, de no más de quince personas, para una visita que dura una hora. Serán dos o tres grupos cada día, no más”, avanza Benito Gallego. Una vez que se activen, las subidas a la torre de la Catedral se intuye que serán un importante atractivo turístico para la ciudad. Esto ha propiciado el apoyo firme del Ayuntamiento de Oviedo a la propuesta, lo que permitirá agilizar unos trabajos que, en todo caso, se estima que no estarán concluidos antes de un año. La obra implica la restauración de los escalones, especialmente aquellos que han sufrido más desgaste; la recuperación del pasamanos de piedra, que en algunos puntos está desprendido; y la sustitución del suelo de madera de la sala de campanas, que en algún punto se ha hundido. También se instalarán diversos paneles informativos para enriquecer la experiencia a los visitantes.