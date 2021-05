“Los culpables de que el Ayuntamiento no reciba dos millones de los 10,3 previstos de los fondos Edusi para las actuaciones programadas en el entorno de Santullano son Wenceslao López y el tripartito”. El concejal de Economía, el popular Javier Cuesta, salió ayer al paso de la petición del PSOE al gobierno local para que aclarase cuánto dinero se perderá de las ayudas europeas preasignadas. Los populares fijan la cantidad en dos millones de euros y atribuyen la responsabilidad a la decisión del anterior equipo de gobierno de incluir en los proyectos actuaciones de mejora energética y accesibilidad en viviendas privadas, pese a que las partidas solo prevén en sus bases actuaciones en el ámbito público.

Cuesta sostiene que ya mantuvo una reunión a comienzos del año 2020 en Madrid con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía en la que se le comunicó que esas actuaciones no podrían llevarse a cabo porque los fondos solo podían sufragar inversiones de titularidad pública. “La izquierda que conformó el gobierno anterior fue incapaz de plantear proyectos realizables”, reprocha el edil de Economía ovetense.

El concejal asegura que entonces cuestionó al Gobierno central por haber aprobado la estrategia propuesta por el tripartito con actuaciones que no podían ser financiadas y que recibió como respuesta “que la propuesta aprobada no condicionaba la elegibilidad o no del gasto”. Cuesta afirma que solicitó “en varias ocasiones” al Ministerio la posibilidad de reasignar los dos millones a otras actuaciones, pero no recibió el visto bueno de los técnicos estatales. “Ya habían advertido al tripartito desde Madrid, pero escondieron la información a los vecinos para evitar críticas”, denuncia el edil de Economía.

Para el gobierno local, la actitud de los socialistas respecto a este asunto resulta censurable. “Es de un cinismo indecente que el Grupo Socialista se lleve ahora las manos a la cabeza, cuando en la Comisión de Urbanismo del 13 de mayo de 2020 se les informó de esto y no hicieron manifestación alguna”, subraya Cuesta, otorgando la responsabilidad de no poder disponer de este dinero al “PSOE y sus socios, que fueron quienes elaboraron esta propuesta incompatible con los fondos”.

“Oportunismo político”

Según el actual gobierno, sus antecesores generaron “una expectativa de inversión en las viviendas de la zona de Santullano por puro oportunismo político, a sabiendas de que no se podría ejecutar”. Para Cuesta, ese oportunismo “es el mismo que demuestran ahora ocultando que conocían la situación desde hace meses”.

Los reproches al gobierno llegan después de que el Ayuntamiento aprobase esta misma semana la contratación de los proyectos para transformar el bulevar de Santullano a través de tres actuaciones cuyo coste superará los seis millones de euros. La creación de una rotonda amorfa en la Cruz Roja para facilitar el tránsito de los peatones; la reforma del Palacio de los Deportes y la creación de un parque lineal con un carril bici paralelo conforma el grueso de un plan de actuación pensado para sustituir el proyecto “Bosque y Valle”, encargado el pasado mandato por el ejecutivo encabezado por el socialista Wenceslao López.

La estimación del Ayuntamiento es culminar la ejecución de las tres fases previstas en marzo de 2023. De esta manera, las autoridades municipales dispondrían de nueve meses más para justificar las ayudas, pues el plazo para realizar este trámite finaliza el 31 de diciembre. En caso de no llegar a tiempo es posible que tuvieran que devolver el dinero.