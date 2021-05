Canteli: “Tarde o temprano me afiliaré al PP, pero no es mi preocupacion ahora”

“Se lo agradezco, más tarde o más temprano me afiliaré al PP, pero no es mi preocupación ahora”. Con estas palabras el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, daba una larga y amable cambiada al ofrecimiento público de su segundo teniente de alcalde, el concejal popular Mario Arias, para que militara en el partido y presidiera la agrupación local, que dirige en la actualidad el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo.

Preguntado por esta posibilidad, Canteli no evitó reafirmar su condición de independiente y su amor por las siglas bajo las que preside la corporación municipal. “A mis años hay gente que no cambia, yo viene a trabajar por Oviedo sin condicionantes y eso me permite manifestarme a veces de forma diferente. Estoy muy a gusto en el partido, pero soy un bicho raro en la política”.

En el detalle concreto de si se afiliará y si le gusta esa posibilidad de presidir el PP de Oviedo, tampoco quiso meterse prisa ni adquirir más compromisos. “Para acceder a ese puesto hay que ser militante. Yo ahora mismo no milito en el PP, no renuncio a afiliarme, y más tarde o más temprano lo haré, pero no es algo que me preocupe ahora”. El Alcalde de Oviedo también quiso dejar claro que el PP es un partido al que siempre votó y apoyó, que lo defiende “a muerte” y que espera que sea el partido que “saque a España de la situación complicada en que lo deja el PSOE”.

Tradicionalmente en Oviedo, el puesto de presidente de la junta local del Partido Popular venía coincidiendo con el de Alcalde, cuando los populares tuvieron el cargo en sus manos. Así sucedió durante los sucesivos mandatos de Gabino de Lorenzo, y también se mantuvo el modelo cuando le sucedió al frente del Consistorio ovetense Agustín Iglesias Caunedo. Descabalgado de la Alcaldía, por el gobierno tripartito en 2015, se mantuvo en el cargo mientras a los populares les tocó el turno de ejercer la oposición. Sin embargo, el nombramiento de Canteli como candidato del PP en Oviedo para las elecciones municipales de 2019 y su posterior victoria no han traído un relevo en la cúpula del partido en la capital. Es cierto que Canteli, aún no ha tramitado su afiliación al partido, si bien tampoco en ha llegado el turno del relevo, cuyo curso natural sería mediante la celebración de un congreso.

Sin embargo, unos meses después de las elecciones, en octubre de 2019, Iglesias Caunedo sí incorporó al organigrama del partido y en posiciones relevantes a algunos integrantes del nuevo equipo de gobierno. Javier Cuesta, edil de Economía, se hizo con el número dos en el PP de Oviedo, cuando fue nombrado secretario general. Además, un clásico en el Ayuntamiento, Gerardo Antuña, edil ya con De Lorenzo, luego con Caunedo y ahora con Canteli, fue nombrado vicesecretario de organización.

En todo caso, antes de afrontar cambios internos en el PP de Oviedo, habría de celebrarse el congreso regional que daría paso a los cónclaves locales.