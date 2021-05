Sanz viajaba junto a su padre en su furgoneta de empresa cuando se encontraron el desaguisado justo en el punto en el que confluyen la “Y” y la autovía A-63 proveniente de Villaviciosa. Tras quince minutos de espera se dirigió a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico para ofrecerles la posibilidad de cortar y retirar el acero con sus herramientas de trabajo. “Me dijeron que adelante porque no tenían muy claro cuál era la solución”, explica.

A partir de ahí, el profesional vivió una pequeña odisea de algo más de media hora. Primero tiró de radial. Todo iba viento en popa, pero cuando enfiló el último tramo para acabar de cortar las chapas de acero se quedó sin batería. Se animó a rematar la faena con la sierra de calar, pero al avanzar un poco más también se quedó sin carga. “No tuve más remedio que terminar a mano con el paique”, relata.

Los propios funcionarios se compadecían de los esfuerzos del hombre por acabar con unas retenciones que hicieron perder la calma a más de uno. Al final, tres cuartos de hora después, los agentes aprovecharon el corte del electricista para separar a ambos lados de la carretera la bobina desperdigada y abrir paso a los damnificados por el incidente.

Sin plan alternativo

Sanz admite sentir “vergüenza” cuando se le atribuyen méritos propios de un héroe. “Simplemente tuve una idea y salió bien”, dice sin ocultar que, de no ser por su labor, las retenciones se podrían haber agravado. “Lo cierto es que no parecía que hubiera un plan concreto para solucionar el desaguisado”, indica mientras sostiene la radial con la que, a pesar de los problemas de batería, logró abrir paso a una multitud perjudicada por grandes retrasos. “Es una anécdota pero lo del vale por una multa no estaría mal”, indica el héroe con más chispa de la autopista.