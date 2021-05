Todo tiene que estar listo en dos años y medio. El Palacio de los Deportes, la nueva rotonda de la Cruz Roja y el “parque lineal” que irá desde el equipamiento de Sánchez del Río hasta el límite del municipio tienen que estar terminados antes de que llegue la Nochevieja de 2023. Así deber ser si el Ayuntamiento no quiere perder 6 millones de euros de los fondos Edusi comprometidos durante el mandato anterior para el Bulevar de Santullano. Ayer, la Junta de Gobierno, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, aprobó los pliegos de los tres proyectos para sacar su redacción a concurso lo antes posible. No será un concurso público, como suele ser habitual. En el procedimiento de contratación se introducirá una fase en la que el Ayuntamiento eliminará a aquellas empresas que no cumplan una serie de requisitos indicados en la propia licitación. Los proyectos urgen y el equipo de gobierno no quiere encontrarse con retrasos en su ejecución.

El Ayuntamiento confía en ser capaz de cumplir el calendario y ser capaz de ejecutar el trío de proyectos desgajados del plan del tripartito. Quedan para una nueva fase el ámbito de La Vega, la nueva rotonda de Ventanielles y el parque lineal de la margen norte. Ahora se sacan a concurso el proyecto para calmar el tráfico y distribuirlo a los distintos barrios en la rotonda de la Cruz Roja, al tiempo que se crea un nuevo espacio verde, el proyecto de reforma del Palacio de los Deportes con la idea de convertirlo en un templo del baloncesto para 5.000 espectadores y el diseño de un “parque lineal”. Este último, el más reciente en anunciarse, consistirá en una reducción de los carriles de la entrada a Oviedo, la instalación de un carril bici y una zona ajardinada con elementos de recreo.