Un retrato del poeta ovetense Ángel González hecho en collage con papeles de periódicos de LA NUEVA ESPAÑA y el estilo, la técnica y la creación de Ileana Mariotto, artista venezolana residente en Bélgica, decorará una columna dedicada a las letras en el área de restauración del nuevo Vasco. La historia pasa por Ibiza, donde Ileana (Caracas, 1972) conoció, a través de un amigo y en una conversación informal, a Eduardo Carbajo, del grupo Mayers, uno de los promotores de Gran Bulevar, en la antigua estación del Vasco.

–Le hablé de lo que hacía como a cualquiera que se interese y días después me envió un correo electrónico. Había visto en mi web los retratos que había hecho en collage con otros iconos y me preguntaba si sería capaz de hacer un proyecto que diera un toque cultural y literario vinculando su espacio con los premios Príncipe y Princesa de Asturias de las Letras. ¡Fue aire a los pulmones!

–¿Cuándo fue esto?

–Hace seis meses, que los he vivido comprobando la fuerza de la palabra, entre citas de los autores premiados, y me he vuelto asturiana en un dos por tres. Hace un mes pasamos una semana entre Oviedo y Gijón.

–Procede del diseño industrial, ¿cómo llegó al collage?

–Soy hija de italiano y venezolana. Dejé Venezuela hace 28 años y viví en Roma, donde mi hermano es diseñador de moda y, ahora, estrella de la televisión como jurado de “Bailando con las estrellas”. Trabajé años con él. Hace 8 años estaba viviendo en Londres con mi marido, que es belga, y pasé un cáncer muy difícil algo que, si te lo permite, trae un renacer. Así llegué al retrato en collage.

–¿De qué manera concreta?

–Mi marido, fan y compañero total, cumplía 50 años y quise hacerle un regalo con mi arte, que fuera él mismo y plasmar lo muy grande que es para mí. Hice un retrato suyo a escondidas y cuando se lo entregué su reacción me hizo ver lo importante que era para él. El retrato se considera algo de antes, pero no, es algo que se propone por amor y queda en la historia. Un año después presenté en una feria de arte en París una exposición de iconos con Mick Jagger, Warhol, Khalo… hechos con collages de papel con libros y publicaciones de los años sesenta y setenta que contaban sus historias. Como diseñadora experimentas con los materiales y como artista, también.

–¿Por qué Ángel González y LA NUEVA ESPAÑA?

–Ángel es de Oviedo, premio Príncipe de Asturias y elegí ese retrato de melancolía donde están la introversión de su extraordinaria poesía de amor y también la vejez y la experiencia. Ves a un hombre tímido, flaquito y barboso con la fuerza de la pluma. Pedí que me enviaran periódicos de Asturias para ver cómo contar la historia, vi una noticia de Vargas Llosa apoyando la capitalidad mundial de la poesía para Asturias y en el nombre de LA NUEVA ESPAÑA leí un sentir de melancolía, de lo que fue España y lo que queda y para mí representó eso.

El retrato de Ángel Gonzalez mide 120 centímetros por 60 e irá en un pilar de un metro de diámetro y 3,63 metros de altura completamente cubierto por frases de poetas y escritores y cuatro retratos más del cantante Leonard Cohen, la novelista Margaret Atwood (“El cuento de la criada”), la poeta y ensayista Anne Carson y el primer ganador del premio, José Hierro.

–Pensé en el pilar para interactuar con la gente e invitar a sentir el poder de la palabra... la poesía es un mundo de palabras que nos enriquece en sentimientos.