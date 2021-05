“Clientes satisfechos, no conformados”. Este es el lema que ha acompañado a Ana Valdés desde que abrió su negocio hace ahora 25 años. “Buscamos que sea un placer para ellos y para ellas venir al salón, queremos transmitirles seguridad y confianza tanto en nosotros como en nuestro trabajo”, asegura la propietaria del negocio, Ana Valdés.

Llevar un cuarto de siglo siendo un referente no sólo en La Corredoria, donde se ubica el salón de belleza y estética facial y corporal unisex Ana Valdés Hair&Beauty, sino en todo el municipio ovetense e incluso en la región, no ha sido fruto de la casualidad, sino de un trabajo continuado. Un camino para nada fácil, pero sí bonito y gratificante. “Lo que somos ahora lo hemos logrado con mucho trabajo, esfuerzo y constante superación, no rindiéndonos nunca incluso ante las adversidades y, sobre todo, viviendo la profesión con la misma pasión que el primer día”, reconoce Valdés, quien ha sabido rodearse de un equipo que vive y concibe la profesión como ella. “Tengo un equipo alegre, dinámico, predispuesto y muy implicado; gente que lleva muchos años a mi lado, que cree en mi proyecto y lo hacen suyo”, destaca.

Especialistas en el color en todos sus ámbitos, son de la opinión de que cada persona tiene un tono de cabello único, y es importante dar con él. “Un buen color endulza una imagen, resalta algo, es una cuestión muy personalizada para cada cliente, adaptado totalmente a su rostro y a su estilo”, señala Valdés, para quien también es imprescindible recomendar como cuidar ese color, “que tenga una mayor duración y un cabello sano y brillante”. Para este fin, en este salón trabajan mucho la hidratación del cabello, el botox, el sistema plex o la cauterización en frío.

Conscientes de que su sector es muy cambiante, y que tanto el concepto de peluquería como el de estética viven en una permanente evolución, tanto Ana Valdés como el equipo de profesionales que trabaja con ella están continuamente formándose e informándose de las últimas tendencias y novedades tanto en técnicas como en estilos, tratamientos, o productos, que en su opinión han mejorado mucho, sobre todo en el respeto a la estructura capilar. “Es importante estar al tanto de todas las novedades para no quedarse atrás”, apunta, antes de hacer hincapié en que un cambio a tiempo siempre es bienvenido, sobre todo, si uno se pone en buenas manos.

Y es que, en este salón, que también dispone de solarium, el servicio al cliente es una prioridad. Debe de ser perfecto. “Son lo más importante, sin ellos no hay nada, y por ello hay que cuidarles y, sobre todo, conversar con ellos para conocer las ideas que traen, lo que demandan y, sobre todo, darles un buen diagnóstico, pues es la clave de un buen resultado”, comenta Ana Valdés, para quien “cada detalle marca la diferencia”.

Si se busca un cambio de imagen, Ana Valdés Hair & Beauty es el salón al que se debe acudir. Gente de toda la región lo hace. No sólo por sus buenos productos capilares, su personal cualificado y actualizado y su servicio al cliente de primera, sino también porque se trata de un negocio que, especialmente en estos tiempos, no descuida otros aspectos como la seguridad del cliente, desinfectando continuamente superficies y utensilios, usando materiales desechables y contando con un sistema de purificación del aire.

El cabello es el complemento más importante que llevamos cada temporada, y como tal debe ser tratado. Y mimado.