Pagar y seguir las rutas con el móvil, el futuro del bus que corre a cuenta de la UE

El autobús del futuro tiene los semáforos en verde, dejará atrás los pagos en metálico y se podrá seguir, en tiempo real y desde la palma de la mano, en cada uno de sus trayectos. El Ayuntamiento invertirá casi un millón y medio de euros en actualizar su servicio de transporte público con la idea de fomentar su uso en una ciudad que quiere ir, progresivamente, olvidándose del coche. La práctica totalidad de este proyecto correrá a cuenta de Europa. Son 1,1 millones de los fondos Edusi conseguidos durante el mandato anterior que se invertirán en la actualización del sistema de control de la flota de transporte urbano y el desarrollo de una aplicación que hará que Oviedo entre en 2023 con un servicio más eficiente, rápido y moderno. Desde la nueva aplicación municipal se podrá seguir con precisión el trayecto de los buses, pero también pagar de manera telemática, una de las principales carencias del servicio actual.

Para conseguir todo esto, desde el área de Movilidad que dirige Nacho Cuesta renovarán los equipos de geolocalización que llevan instalados los autobuses y que actualmente transmiten una información “mejorable” a los paneles electrónicos instalados en algunas paradas. La red de comunicaciones de los autobuses con el centro de control se define como “muy obsoleta” en el documento remitido a Bruselas. Además de mejorar en estos aspectos, a los que se destinarán los fondos europeos, el Ayuntamiento se compromete a avanzar en la frecuencia y velocidad de los trayectos. Quieren conseguirlo mejorando la “priorización semafórica”. Los autobuses públicos se encontrarán, como por arte de magia, menos semáforos en rojo. Desde un centro de control que se quiere optimizar y gracias a la precisa localización de los nuevos equipos, se podrán agilizar los trayectos de cada una de las líneas de autobús.

El proceso para llegar a diciembre del año que viene con los deberes hechos comenzó esta semana. El Ayuntamiento acaba de contratar una asistencia técnica que delimitará un plan que se licitará en los próximos meses. En el plazo de un año, se quiere tener actualizado todo el sistema de geolocalización, que tiene un coste de 1.035.000 millones de euros, el grueso del coste total del proyecto. Paralelamente se irán desarrollando el resto de actuaciones que componen la nueva movilidad. En noviembre de este año, según los documentos remitidos a Europa y que guían los proyectos financiados con los fondos Edusi, se comenzará a trabajar en el nuevo sistema de priorización semafórica, que previsiblemente finalizará, exactamente, dentro de un año (300.000 euros). Y, en enero, se quiere comenzar a desarrollar la aplicación móvil que permitirá cerrar el círculo y llevar las mejoras a la palma de la mano del usuario (80.000 euros). La idea es llegar a la Nochevieja de 2022 sabiendo dónde se encuentra cada uno de los autobuses de la flota, cuánto van a tardar en llegar a la siguiente parada y, una vez dentro del vehículo, poder pagarlo desde el teléfono.

Otro de los compromisos municipales es mejorar en la accesibilidad de los autobuses para personas con problemas de movilidad. El autobús del futuro quiere ser, a la par que tecnológico, también más humano. La voluntad última del proyecto no es solo avanzar en la eficiencia del servicio que opera TUA, desde el Ayuntamiento quieren fomentar todo lo posible el uso del transporte público. Si una décima parte de los fondos Edusi va a utilizarse en renovar el sistema de transporte público, a la nueva convocatoria abierta por Europa el Consistorio quiere confiar el desarrollo de un carril bici y la instalación de una remesa de vehículos públicos de movilidad personal. Esta nueva convocatoria, previsiblemente, no sufragará todos los proyectos presentados por el Ayuntamiento. Aunque Bruselas no pague los carriles bici, el equipo de gobierno tiene claro que la movilidad sostenible es una prioridad en el desarrollo de la ciudad.

