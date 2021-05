Desde el fallecimiento de Conchita Quirós, dueña y alma de la librería Cervantes, los escritores –y el mundo de la cultura en general– se volcaron en reseñar y agradecer a una figura que “les había dado todo”. Ese esfuerzo y ese cariño ya se han cristalizado en 132 páginas y dos tapas blandas que llevan por título “Concha Quirós, una librera de raza”. Y ese libro sobre la madre ovetense de la literatura ya está a la venta en la que fue su casa hasta el pasado mes de febrero.

La carismática figura de Conchita Quirós sirve de hilo conductor para que 24 autores y su sobrino, Alfredo Quirós Amieva desplegaran ríos de tinta. Relatos y poemas sobre la eterna librera de la calle Doctor Casal. En el libro, editado por Uve Books, uno de los proyectos apoyado por la propia Conchita Quirós, participan autores como Edu Galán (Mongolia), Leticia Sánchez Ruiz o Jorge Salvador Galindo y otras figuras de la cultura local como Yolanda Lobo o Chelo Veiga.

En las tapas del libro, se deja ver a una joven Conchita, por supuesto leyendo, en un banco del Campo San Francisco. Y, en la contraportada, se deja ver un tomo, “La gallinita roja”. Lo que no deja de ser una declaración de intenciones de lo que se puede encontrar el lector en su interior. Lo que hay en el volumen colaborativo es un compendio de lo que fue la librera: su historia y la de su establecimiento, con un apartado gráfico que lo ilustra, pero también una retahíla de anécdotas y vivencias. Ese libro, desconocido casi para cualquiera que no conociese a Conchita, era al que ella siempre hacía referencia cuando hablaba de su amor por la lectura. “La gallinita roja”, era el primer libro que recordaba haber tenido entre las manos. Desde ahí, invirtió la vida en ellos. No solo en venderlos, también en cuidar a los que los hacían y los escribían. Ahora, recoge el cariño de vuelta y, como librera de raza, sigue vendiendo libros incluso después de haberse ido.