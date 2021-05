“No me veo gobernando con nadie, soy mi sucesor y quiero la mayoría absoluta”

–Ha llegado a la mitad de su primer ciclo al frente de Oviedo. ¿Satisfecho?

–Los primeros meses han sido de aprendizaje, porque yo no estaba en política y me voy haciendo en el puesto, consolidándome. Y trabajando con mucha ilusión. Tengo un equipo magnífico que está trabajando muy seriamente por Oviedo y estoy razonablemente contento con lo que estamos consiguiendo. Sufrimos la pandemia, que a veces sirve de disculpa, pero que es verdad que frenó y ralentizó. Pero el Ayuntamiento nunca paró, estuvo muy vivo siempre.

–Dice que no estaba en política. ¿Lo está ahora? Le insisten en que se afilie.

–Quisiera no cambiar. Inevitablemente me he acostumbrado a vivir con gente más política, pero no renuncio a nada. Tampoco al partido que voté y apoyé siempre. La calle valora mi independencia, bastante, y más mi cercanía. Yo sigo yendo a los mismos sitios.

–También apoyó a Foro, a Cascos.

–Yo consideraba en aquel momento que Cascos era una buena solución para Asturias y me lancé a la aventura de ayudarlo. Pude haber sido lo que hubiera querido con Cascos y dije que no a todo. Pero consideraba que Asturias necesitaba un cambio radical y obteniendo el resultado que se obtuvo, 26 diputados juntando a la derecha, es inconcebible que siguiera luego gobernando la izquierda. Algo falló en el partido en el que aún no milito.

–Sus propios concejales le invitan a afiliarse y presidir el partido.

–Se lo agradezco, y más tarde o más temprano lo haré, pero ahora no es mi preocupación.

–Volvamos a Oviedo ¿Qué objetivos se marca para dar por bueno el mandato?

–Yo nunca estaré contento. Pero hay grandes proyectos en marcha y Oviedo no está parado. Ni está parada la negociación sobre la Vega ni las grandes obras, y estoy seguro de que alguna estará finalizada antes del fin del mandato, como la pista de atletismo. Estamos con la plaza de toros negociando con Patrimonio, con un proyecto consensuado para un mínimo de 5.000 espectadores; estamos con los estudios previos del Palacio de los Deportes, para un aforo similar. Y La Vega nunca estuvo parada. Nuestra propuesta está en el Ministerio y parece que la reciben bien. Son temas lentos, pero, si no rematado, sí estará consolidado antes de que acabe el mandato. Y en los barrios estamos permanentemente. La pista va a Ciudad Naranco, el Palacio de los Deportes va a meter sangre directa en el corazón de Ventanielles. La Plaza de toros, para el Cristo, y tenemos un proyecto de hotel de empresas para la zona de Otero y Villafría.

Ni veo ni dejo de ver a Nacho Cuesta en el PP; no soy quién para opinar ni tampoco es el momento de hablar de listas electorales

–¿Qué hay del centro social para el Cristo?

–Tenemos un local frente a la plaza de toros, pero no sé contestarle. Está caliente, caliente para poder reformarlo.

–Veo que no quiere plantear promesas electorales demasiado cerradas de cara al final del mandato.

–Es que no podemos trabajar siempre pensando en los votos, hay que pensar en Oviedo, y si para que a la pista de atletismo puedan venir los equipos de élite hay que esperar más, se esperará. Yo pienso en hacerlo bien, tengo esa falta de perfil político. No me obsesionan esas cosas. Mire, yo transformé el Centro Asturiano entero y no hay ni una sola placa con mi nombre. Lo importante era hacer las cosas y que los socios lo disfrutaran.

–¿Ha vuelto por allí?

–Subo menos de lo que quisiera,

–Ustedes tenían otros objetivos, no ya de obras, sino de cambio de funcionamiento. ¿Eso se va logrando?

–El cambio es obvio, radical. No está todo lo bien que yo quisiera, pero las quejas en asuntos como las licencias, son mínimas. Había mucho de fondo porque se llevaba mucho tiempo sin atender bien, pero estamos dándole el impulso definitivo. Y cada vez vemos más grúas, señal de que es interesante invertir en Oviedo.

–Su mantra de la reactivación económica.

–Desde el principio de la pandemia fue una obsesión, y lo dije muchas veces. Hay que respetar las normas sanitarias, pero eso tiene que convivir con la economía. El covid nos costó 100 millones de euros, pero además hay que atender a la gente, defender su empleo, recuperar el que ya teníamos. Por eso hay que ayudar a los autónomos y sancionar a la pequeña minoría que hace mucho daño a los demás. Aunque pocos casos de botellones hemos tenido aquí. Son una minoría muy minoría.

–Me refería también a esa idea suya de buscar inversores extranjeros. ¿Lo consigue?

–No es fácil, pero eso es lo que busco en mi relación con los embajadores. Vamos a luchar a muerte para conseguir traer empresas tecnológicas de largo recorrido, que generen riqueza para los ciudadanos.

–¿Y el plan turístico?

–Oviedo fue abandonada turísticamente a la ventura en los últimos años. El año pasado, con “Seguramente Oviedo”, no solo aportamos al turismo local, también al regional, porque el que viene a Oviedo se queda en Asturias. Yo animaría al Principado a seguir por esa línea. Ya estamos haciendo grandes esfuerzos con la Consejería de Cultura en la promoción del Camino de Santiago y espero que traiga mucho peregrino a Oviedo.

–¿Cuál es la estrategia de Oviedo, cómo quiere vender la ciudad?

–Oviedo es una ciudad de servicios, tenemos una preparación fenomenal y recursos para que el turismo venga. Tenemos el Prerrománico, unos magníficos parques públicos, con más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, por no hablar de la cultura, el Filarmónica, el Campoamor...

El cambio en Oviedo ha sido radical. No está todo lo bien que yo quisiera, pero las quejas en licencias son mínimas y se ven grúas

–Y la ópera en una situación muy delicada después de salvar la temporada. ¿Qué le parece que la consejera de Cultura no quiera incrementar la ayuda regional?

–No me gustaron las declaraciones de Berta (Piñán). Se lo digo en público y en privado. Espero que desde el Gobierno del Principado sean sensibles y ayuden a que esta fundación salga adelante. Nosotros les vamos a ayudar.

–¿Van a incrementar la partida de ayuda municipal?

–Vamos a estar ahí echando una mano puntualmente para intentar ayudarles en esta situación que tienen ahora.

–Presupuesto municipal. Van con cierto retraso este año ¿Fue un acierto ir a la prórroga presupuestaria?

–He de serle franco: tengo mis dudas. De todas formas, las bases no son claras y no sabes lo que va a pasar. Al final fue una decisión que yo comparto, hay que torear con lo que tenemos. Ahora están ya los fondos y hay que mirar hacia delante. Porque no hay problema de dinero, que es lo fundamental

–¿Y el problema de gestión? ¿Ya sabe cómo agilizar la administración?

–Intentamos controlar más los tiempos, porque si en cada plazo pierdes dos meses, acabamos acumulando retrasos importantes. Pero aunque algunos no se enteren estamos realizando cosas todo el rato, desde un semáforo a un aparcamiento... Podríamos ir recorriendo Oviedo barrio a barrio para ver todo lo que se está haciendo. El otro día, en Ciudad Naranco, asistí al inicio del derrumbe del spa y bajó gente de los edificios a dar las gracias.

–¿Cuál es su relación con los funcionarios en la actualidad?

–Buena, estoy contento, yo soy cercano y ellos también. No doy vueltas, voy de frente y solo encontré apoyo.

–¿Y sus asesores? Dice la oposición que hay mucho personal de confianza.

–No sé los que tenían ellos, pero ahora tienen todos los que pueden tener. Yo tenía derecho a tres y son los que tengo. Están en las obras y los vuelvo locos, son fundamentales.

–Repite mucho que Oviedo no está parado. ¿Quién se lo dice?

–Lo leo en entrevistas. Yo no lo veo parado y quienes lo dicen no hicieron nada en cuatro años. Estoy harto de oír que odiamos los proyectos del gobierno anterior. Yo solo conozco dos. El del Bulevar, que ya dijimos que no queríamos, y el de la muralla, que fue nuestra primera adjudicación y llevamos un año arreglando problemas

–¿Fábrica de Gas?

–Empezará a moverse ahora. No entiendo muy bien por qué el gobierno anterior no anuló el Plan Especial, pero si aquello estaba mal hace diez años, imagine ahora. En todo caso, tomaremos una decisión en breve. Es una decisión política.

–¿El Cristo?

–Me preocupé de sacar la plaza de toros del conjunto para que no estuviera parada. Por lo demás, allí somos minoritarios, pero lo que sería magnífico sería un gran parque, con servicios, juzgados, universidades... Espero que salga bien, porque el Cristo lo necesita.

–¿Verá arreglado el kiosco del Campo?

–Ahí arrojo la toalla. Estaremos ya con los terceros pliegos, llevamos siete años, me pongo malo. Creo que se hicieron las cosas mal desde el principio.

–¿Siguen trabajando en el Campo?

–Permanentemente. Con bordillos, pavimentos, elementos decorativos, espero que el nuevo aguaducho esté en mes o mes y medio, y ya hemos arreglado la zona frente al Pavo Real, para ese futuro restaurante.

–¿Por qué está obsesionado con poner restaurantes?

–En absoluto. No soy nada original, en todos los grandes parques públicos hay restaurantes en los que te puedas tomar una copa. Yo quiero que los ovetenses tengan donde disfrutar.

–Pero siempre acaba con la defensa de la hostelería.

–Por defender la hostelería no defiendes solo la hostelería. La ciudad tiene vida si la gente no se queda en casa y generas actividad al heladero, al churrero, a la mercería, la tienda de ropa. Todo eso es el tirón de las terrazas.

No me obsesionan los restaurantes, solo quiero que los ovetenses tengan donde disfrutar

–Se quejan los vecinos de la nueva normativa.

–Llegaremos a un entendimiento, estoy convencido. Pero para hacer cosas en los barrios necesitamos impuestos. Está muy guapo vivir en el Antiguo sin terrazas y al mismo tiempo pretender que esté limpio, y ordenado, y con cámaras y con incentivos al comercio, pero que no moleste. El Antiguo hay que recuperarlo con actividad, con negocios modernos, de arte, de moda...

–¿Qué le pareció la propuesta de Otea para San Mateo?

–Casi ni la leí. Ellos hablan de los chiringuitos, y nosotros ya dijimos que haríamos un nuevo modelo de chiringuitos sin los chiringuitos políticos. Pero esos nuevos chiringuitos no son para una asociación, son para todos los hosteleros de Oviedo, y nadie nos marca el camino en eso. Habrá 13 chiringuitos en Porlier, cuatro más en el Campo, también en el Truébano, con romería.

–¿Pero habrá chiringuitos sociales?

–Cuatro chiringuitos serán para temas deportivos, asociaciones vecinales y cofradías de Semana Santa.

–Le acusarán de dar un chiringuito a la Semana Santa y no, por ejemplo, a un colectivo que defienda los derechos de una minoría, por motivos ideológicos.

–A mí no me estorba nadie, no pregunto la ideología de los que están en la Semana Santa y no soy problemático en eso. Es un modelo nuevo y un compromiso electoral, nuestro y de Ciudadanos. Siempre que hay un cambio, hay quejas. Y, además, cuando nos acusan de privatizar las fiestas, yo me digo que qué casualidad, que antes ellos sorteaban pero siempre tocaban los mismos chiringuitos a los mismos y en el mismo sitio.

–¿Cómo puede afectar la crisis de Ciudadanos en Oviedo?

–A Nacho Cuesta no lo conocía de nada y hoy es mi amigo. Esa es mi relación, trabajamos muy a gusto, él desde su partido y yo desde el mío. Y nada va a cambiar en Oviedo. Ya lo ha dicho él.

–¿Lo ve en las listas del PP?

–Ni lo veo ni no lo veo. Quién soy yo para opinar...

–Usted es el que, en un momento dado, elaborará las listas.

–Está dicho todo: en un momento dado. Pero no ahora.

–Ante un eventual descalabro de Cs ¿se ve gobernando con Vox?

–No me veo gobernando con nadie. Vamos a luchar por sacar el mejor resultado dentro de dos años

–¿La mayoría absoluta?

–Me ilusionaría llegar. Sé que no es fácil, pero si seguimos haciendo las cosas bien, con el magnífico ambiente que se respira en Oviedo y el equipo compacto, no tienen por qué torcerse las cosas.

–¿No hay sucesor?

–Si estoy como estoy hoy, con las mismas ganas, física y mentalmente bien, mi sucesor soy yo. Me siento muy bien, trabajo mucho, echo muchas horas, aquí y en casa, me cuido, tengo la mente limpia y ya aprendí un poquitín lo que es la política.

–Ya no hablamos de ninguna declaración polémica reciente.

–¿A quién le puede molestar que yo diga que cuando salgas a las calle si puedes ir con tu mujer y tus niños, mejor? Yo salgo, y si no viene mi mujer, yo no compro. Porque tiene más gusto ella que yo, o porque yo no quiero nada pero ella, por decreto ley, hay que comprar. ¿Decir eso es grave?

–Su relación con el PSOE. Buena con Barbón, mala con el jefe de la oposición.

–Creo mucho en la persona. Hay quienes, como Barbón, te permiten tener una magnífica relación aunque no pienses lo mismo. Por otra parte, desde mi proclamación marcaron una pauta basada en el insulto. Van aflojando porque no tienen razón, pero el insulto ya no me afecta.