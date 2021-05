“Con el cartel de San Mateo se da un paso a lo contemporáneo, Oviedo se actualiza”

Marta Fermín (Oviedo, 1973) apura su tiempo estos días entre su estudio Decero Creativo y la fábrica de armas de La Vega, una de las ubicaciones principales de la Semana Profesional del Arte, que se celebrará del 4 al 14 de junio bajo su dirección. Formada en la Escuela de Arte de Oviedo, especializada en grabado y técnicas de estampación, con formación complementaria en Italia, Francia y Alemania, abrió su propio estudio en la ciudad hace casi seis años. Lo hizo después de estar años con la fundación municipal de cultura de Gijón, los últimos cuatro al frente de Litografía Viña, donde se custodia buena parte de la historia del cartelismo regional en más de 800 piedras litografía. La semana pasada presentó en Fitur uno de sus últimos trabajos, uno muy especial, el cartel de San Mateo de este año.

–¿Cómo le llega este encargo?

–Hace un mes, y fue una de las cosas que más ilusión me han hecho en la vida, como ovetense y como profesional del sector gráfico. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, me dijo que darme dos noticias, una buena y una mala. La buena era que querían que el cartel lo hiciera una mujer y que fuera yo, porque había apostado mucho por la ciudad. La mala, que querían presentarlo en FITUR y tenía tres semanas para pensar algo.

–¿Qué le dijo?

–Que no se preocupara, que resolvía la papeleta y luego, si querían, se podía trabajar un poco más para septiembre. Covadonga Díaz me dijo que estaba muy a gusto con que el cartel lo hicieran artistas porque era una forma de quedara un legado del movimiento artístico de la ciudad en este momento. Es cierto, porque los artistas que estamos cerca de los cincuenta nos hemos encontrado que todo lo institucional está ya hecho, y nuestra obra no aparece en ningún sitio. También le pregunté a la concejala qué quería, si era un cartel de las fiestas o tenía libertad para hacer algo más. “Solo quiero que volvamos a la fiesta”, me dijo, “vamos a respetar lo que hagas porque te avalan 25 años de profesión”.

–El año pasado también fue una obra de otro artista ovetense, Pablo de Lillo.

–Se está consiguiendo una colección de arte contemporáneo muy buena, y desde la asociación de galerías estamos adquiriendo el original y donándoselo al Ayuntamiento. Oviedo necesitaba dar un paso al frente en arte contemporáneo, me ha tocado a mí y lo he asumido de la mejor forma posible. El proyecto de este cartel, en todo caso, es más grande que el cartel que se ha visto. Hay otras piezas donde se identifican otras cosas.

–¿Y cómo llegó a esa fusión abstracta entre el carbayón y el mapa de la ciudad?

–Hubo dos proyectos. Lo primero que hice fue llamar a Pablo de Lillo y decirle que qué difícil me lo había puesto. Luego me puse a trabajar y lo primero que hice fue algo muy figurativo, más preciosista, de dibujo académico, un tiovivo con niñas de lacitos azules y viva San Mateo. Pero me pareció que era una ilustración demasiado decorativa y me dije, “Marta, dale caña, atrévete”. Y ahí fue donde pensé en el mapeo de la ciudad y en lo que yo soy, que no soy de Puerto de Vega, aunque tenga casa allí, que soy de Oviedo, carbayona. Y como somos carbayones y también soy grabadora y lo que hacemos es tallar la madera pensé que tenía que coger una madera de carbayo y tallarla, y dejar esa huella impresa en el papel. De ahí nace la idea, de los materiales y de la nobleza del roble y del carácter de los ovetenses.

–Luego la ha desarrollado en varios colores.

–Sí. Estaban los tonos azules de Oviedo y también los colores del Día de América o el verde del día que comemos en el campo. También hay otra serie muy minimalista que preservaremos para los mupis, donde con la veta del se ven siluetas muy identificativas.

–¿Está satisfecha?

–Una ciudad que apuesta por su cultura es una ciudad que va hacia el futuro. Hay que comprender que para dar un relevo generacional se suelta una mano para dar otra, pero Covagonda Díaz ha sido muy valiente por defender un trabajo contemporáneo. Yo estoy muy contenta de que Oviedo tenga ganas de dar pasos hacia delante. En Cultura y Festejos se está atreviendo, y veo también que en empresa e industrialización. A Oviedo le quedan cosas buenas por llegar, y cuando pasen diez años me gustará recordar que me tocó a mí dar el paso. Detrás del cartel no hay un tema de figuración o abstracción, es una cuestión de actualización.

–¿Qué le dijo el Ayuntamiento?

–Muchas cosas buenas. Me llamaron desde Fitur los concejales para decirme que estaban muy orgullosos de lo bien que había presentado a la ciudad en la feria de Madrid, un Oviedo nada antiguo. Yo estoy muy contenta, con ganas de enseñar la segunda parte y feliz de saber que hay más cosas que nos unen de las que nos separan y de que Oviedo apueste por un futuro mejor en el que aparecen festivales y programas que no es que sean inauditos en esta ciudad, sino que son inéditos en Asturias. Feliz de que esta ciudad se vuelva contemporánea. Yo estoy dispuesta a aguantar con valentía y de dar las explicaciones que hagan falta

–¿Pero hace falta explicar un cartel?

–Nadie me pidió el vídeo en el que lo hago. Es algo que se me ocurrió mandar a Covadonga y le pareció una idea fabulosa. Ella ha respetado el trabajo de autor como muy pocas veces en la vida me ha pasado.

–En realidad, su cartel tampoco es tan transgresor.

–Yo soy mucho más vanguardistas. En realidad me he cortado bastante para llegar a más gente. Pero, sí, en realidad hay obras de Joan Miró de hace 70 años similares, y eso nos permite percibir un retraso, y una falta de formación, la necesidad de la pedagogía y de la presencia de las enseñanzas artísticas en la educación. Y de que alguien tuviera que dar un paso al frente. Y de que la ciudad, también, diera un paso al frente.

–Todo bien, entonces.

–Haremos una fiesta del cartel en Decero, en mi taller, y todo Oviedo está invitado. Cuando pase la Semana del Arte lo celebraremos con alegría, unión y todas las medidas de seguridad.

–Mientras, está apurando ya los últimos retoques de esa Semana Profesional del Arte...

–Es un proyecto por el que se lleva luchando desde septiembre. Nunca pensé que lo iba a conseguir, sacar a Antonio López de su casa parecía imposible y lo vamos a tener el sábado 5 de junio en el Campoamor para todos los que puedan coger entrada, con preferencia para los mayores. Y, además, una gran parte de edificios de la ciudad van a estar abiertos con propuestas artísticas, desde el Bellas Artes al Seminario, el Arqueológico, las siete galerías ovetenses, la Catedral, su plaza, el Colegio de Abogados, que es uno de nuestros patrocinadores... Se están sumando tantos apoyos que creo que para la segunda edición, la del año que viene, si sigue este interés va a ser uno de los encuentros profesionales más importantes del norte de España sino el que más. Era algo que necesitábamos, nos hacían falta estos diez días de conferencias, de encuentros, de debate sobre derechos de autor, sobre conservación de arte... Se hablará mucho de cuestiones profesionales y yo estoy feliz y muy cansada.