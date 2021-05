Kids&Us es la escuela de inglés de referencia mundial para niños y niñas de 1 a 18 años. Su metodología se basa en la inmersión lingüística y la reproducción del proceso natural de adquisición de la lengua materna. La eficacia de su método ha revolucionado el mundo de la enseñanza de idiomas. Kids&Us aprovecha la capacidad innata de los niños y niñas para descifrar el lenguaje y les introduce en una experiencia de aprendizaje basada en los sentidos y las emociones. Gracias a un amplio universo de actividades complementarias, el alumnado experimenta con el lenguaje dentro y fuera de las aulas. ¡Comunicarse en inglés tendrá más sentido que nunca si les sirve para pasarlo bien! El objetivo final de Kids&Us es que los niños y niñas consigan las más altas competencias lingüísticas en inglés y ganen confianza al abrir las puertas de su futuro.

Say it in english!

Kids&Us empodera la voz de las nuevas generaciones con la campaña Say it in English!. Una campaña inspirada en los manifiestos de los jóvenes que han sacudido los valores del mundo adulto, un altavoz para estos niños y niñas que tanto tienen por decir. Con Kids&Us, los más pequeños aprenderán inglés para que su mensaje llegue cuanto más lejos.

Aprender inglés de forma segura

Aprender inglés de forma segura en Kids&Us Oviedo. La seguridad del alumnado ha sido prioritaria en la definición de este curso. Desde Kids&Us Oviedo han trabajado para garantizar la continuidad de su aprendizaje, siempre de forma segura: en el ámbito online, mediante la digitalización de su exitoso método, y en el presencial, con la creación de un entorno que cumple con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias competentes.

Nuevas herramientas

Más allá de adaptar las actividades para poder realizarlas en un entorno digital, se han implementado dos nuevas herramientas que presentarán los contenidos y las actividades de cada curso: la Kids zONe, para alumnos de los cursos de Babies y Kids; y la T&T ZONe, para alumnos de los cursos de Tweens y Teens. Las nuevas actividades y contenidos, así como la tecnología utilizada y la propia experiencia de aprendizaje, están adaptadas a cada grupo de edad y garantizan la eficacia del método.

Método único y probado

Kids&Us es un método pedagógico de aprendizaje del inglés único y probado, para niños y niñas de 1 a los 18 años. Partiendo de un fuerte deseo de innovación y mejora continua, este método ha revolucionado el aprendizaje del inglés basándose en una inmersión lingüística total y la reproducción del proceso natural de adquisición de la lengua materna.

Con el fin de garantizar la continuidad de las clases, independientemente de la situación sanitaria causada por el coronavirus, Kids&Us ha digitalizado su innovador método pedagógico de aprendizaje de inglés para niños y niñas de 1 a 18 años. De este modo, se asegura que los más de 150.000 alumnos repartidos en los más de 500 centros que la compañía tiene en el país podrán seguir aprendiendo inglés con esta metodología líder en España, sea cual sea el escenario.

Tres centros en la ciudad

En Oviedo Kids&Us cuenta con 2 centros Kids&Us para los más pequeños y 1 centro Tweens&Teens, destinado específicamente a los alumnos adolescentes.