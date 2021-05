“La cinefilia está cambiando; para los jóvenes, el cine clásico es el de los 80”

–¿Cómo nace este proyecto?

–Todo partió de una invitación de SACO/RADAR para hacer un segundo libro tras “La paranoia contemporánea”, en el que yo había colaborado. Se me ocurrió plantear de qué manera el cine tiene la capacidad de evocar los recuerdos y la memoria, a veces de una manera distinta que otras artes. Me pareció un buen tema para aglutinar unos cuantos artículos, varios capítulos, acerca del cine y que también abarcara a otras artes, desde el cómic a la música pasando por experiencias vinculadas a internet.

–El capítulo introductorio es muy personal, habla de la construcción de su propia cinefilia.

–Sí, en lugar de hacer una introducción al uso con cuatro apuntes sobre el tema y pasar a comentar los artículos o los capítulos, me interesaba más hacer algo así. Ya que el tema del libro parte de mi visión subjetiva, me interesaba hacer una introducción más subjetiva también, y contar cómo surgió mi interés por el cine, pero también por el pasado y la memoria.

–Da la sensación de que esa manera de construir la cinefilia está variando.

–Sí, totalmente. Yo, que doy clases de cine, lo veo año a año con los alumnos. Está cambiando a una velocidad supersónica y la pandemia ha acelerado las cosas. La manera de acercarse al cine de un chaval de 18-20 años no es la nuestra, no han pasado por el programa doble del cine de barrio o por la escuela de cine, sino que muchos se la construyen ya en casa, viendo lo que quieren y cuando quieren.

–¿Cree que ahora, que hay más acceso que nunca a determinadas películas, hay en cambio menos gente interesada por verlas?

–Bueno, yo no diría que hay menos gente interesada, porque sigue habiendo mucha, pero ha variado la manera de acceso, y también el cine. La manera de acercarse al cine de muchos jóvenes ya no es aquello que vivimos nosotros de empezar por el cine clásico. Me encuentro con alumnos a los que les hablas de cine clásico y te dicen: “Ah, sí, Spielberg”. Para ellos, el cine clásico es el de los 80. El cine clásico de Hollywood o el cine de autor de los años 60 lo ven como prehistoria. Luego se lo pones y les gusta, pero de entrada tienen como cierto distanciamiento. En cambio, pueden tener mucha más proximidad con el cine experimental de ahora, que para nosotros es algo más nuevo.

–En una ciudad como Oviedo, que ha perdido todos los cines del centro, ¿cómo valora una experiencia como la que propone SACO?

–Es algo fundamental, una experiencia que se debería imitar en todas las ciudades españolas. Es una iniciativa que permite ofrecer al público esas experiencias que se está perdiendo. Porque además me parece muy interesante esta dirección que han tomado de entrecruzar un cine contemporáneo que merece la pena con la recuperación del cine clásico y de autor, en una especie de revisión de la historia del cine. Y ahora están profundizando en algo muy importante para mí, que son los libros, en un momento en que las iniciativas públicas están dimitiendo de todo esto de la edición de libros relativos al cine. Incluso los festivales. Esta iniciativa de volver a darle protagonismo al libro vale la pena.