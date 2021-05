Silvia Quiñones había cobrado el viernes parte de su sueldo --trabaja como empleada del hogar-- y llevaba un sobre con 500 euros en efectivo en el bolsillo de su chaqueta. Estaba en una sidrería de Colloto y entró al baño con su hija pequeña, pero al salir ya no tenía nada. "La niña salió corriendo y yo me fui tras ella. Ahí fue donde se me debió caer el sobre porque yo estoy segura de que entré al baño con el. Lo eché en falta después, pero cuando volví ya no estaba", dice la mujer. Si alguien tiene el sobre en su poder y lo devuelve, será recompensado con una aportación económica y con una comida para dos personas en una sidrería de la localidad.

La mujer es una persona apreciada en Colloto y su problema corrió rápido de boca en boca. Incluso llegó a las principales páginas vecinales que existen en la red y que mueven muchas visitas. "Una vecina perdió un sobre con 500 euros en el baño de una sidrería. Si alguien los ha encontrado le agradeceríamos enormemente que se pusiese en contacto con ella o con esta página a través de los teléfonos 670 333 111 o 984 100 100 para hacérselos llegar", publican en Facebook los responsables de la página Vive Colloto. "Su pérdida ha supuesto un contratiempo inesperado y un prejuicio económico para esta chica tan buena como persona y como vecina", añaden.

"Vamos a demostrar el lado más humano de las personas, clientes y vecinos de Colloto", piden los responsables de la citada página de Facebook. "Si conseguimos encontrarlos habrá una compensación económica además de dos invitaciones para comer en una sidrería de Colloto", subrayan.