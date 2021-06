“El flamenco nos sale sin querer, es donde nos encontramos”

Los nombres de Tino di Geraldo, Carles Benavent y Jorge Pardo aparecen en las carpetas de discos y carteles de conciertos de Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente, Miles Davis o Chick Corea. Son músicos de jazz, pero se encontraron en el flamenco y eso es lo que presentarán este viernes en el Campoamor, su disco “Flamenco Leaks”, grabado en los estudios Acme de Miguel Herrero en Avilés. Aunque nació en Toulouse (Francia), Tino di Geraldo (Faustino Fernández Fernández) es asturiano, la tierra en la que nacieron sus padres y en la que vivió. El concierto será a las 19.00 horas y las entradas se pueden adquirir en entradas.oviedo.es a un precio de 18 (anfiteatro y general), 22 (principal) y 25 euros (patio, platea y entresuelo).

–¿Qué es “Flamenco Leaks”?

–El último disco que hemos hecho. Lo compusimos y lo grabamos en los estudios de Miguel Herrero en Miranda, en Avilés. Es otra forma de hacer las cosas. El primer disco que hicimos fue en directo; en el segundo, cada uno llevó dos canciones al estudio y las grabamos y en este caso decidimos hacerlo así, todo en el estudio. No lográbamos juntar canciones y decidimos meternos en el estudio una semana y ponernos a tocar. Grabamos un total de cuatro o cinco horas y luego fuimos eligiendo y puliendo las canciones. Hubo algunas cosas que salieron del tirón y otras las tuvimos que limar.

–No se prodigan ustedes mucho en la publicación de discos. Tres trabajos en más de 20 años juntos.

–Sí, bueno, cada uno por su lado hace sus discos y sus cosas.

–Y cómo se lleva al directo esa grabación y composición en el estudio.

–Al fin y al cabo son canciones. Canciones en el sentido de jazz. De esas cuatro o cinco horas que grabamos salieron cosas que son como canciones. Se podría decir que todo está escrito (en partituras).

–Pero “Flamenco Leaks” no es un disco de flamenco.

–Creo recordar que el título lo puso Jorge. El flamenco nos sale sin querer, no está premeditado, no queremos hacer algo que suene a flamenco, pero siempre nos sale. Cada uno de nosotros tiene una mochila cargada de muchas cosas, pero, sobre todo, hay flamenco y siempre acaba saliendo por algún lado. Simplemente tocar con un ritmo de bulería o soleá, o cuando Jorge hace una melodía... Nos sale de natural, no está premeditado. Además, está muy bien que en el título esté la palabra flamenco, porque es nuestra marca y está bien para la gente que no nos conoce, que sepa más o menos lo que se va a encontrar.

–Pero no hay ningún elemento de flamenco, ni guitarra, ni cajón, ni cante, ni baile...

–No. Hay flauta y saxo (Jorge Pardo), bajo eléctrico (Benavent) y batería (Di Geraldo).

–Además improvisan, como en el jazz.

–Nos gusta improvisar, sea lo que sea lo que estemos haciendo. En el disco está la canción “Soy gitano”, de Camarón, y también improvisamos, es lo que nos gusta. ¿El jazz es Glenn Miller o Miles Davis? Es muy difícil de enmarcar. El jazz es improvisación, pero la música de Glenn Miller no tiene ni una nota de improvisación, todos sus solos están escritos, pero es jazz.

–Ustedes se encontraron en el flamenco, en la banda de Paco de Lucía.

–Ellos (Pardo y Benavent) estaban allí, yo grabé un par de discos y toqué un par de veces de invitado. Los tres tenemos una trayectoria, pero nos hemos encontrado en el flamenco.

–Una trayectoria plagada de nombres ilustres

–Yo en realidad empecé haciendo punk y Benavent con 15 años tocaba en una banda de jazz-rock que se llamaba “Máquina”. Venimos de esa música de finales de los 70, de Chick Corea o Frank Zappa. Ellos se encontraron tocando con Paco (de Lucía). El hecho de vivir en España y ser músico hace que en cualquier momento te encuentres con eso, con el flamenco, te llaman para grabar y tocar.

–¿Con quién se encontró usted?

–Al primero que conocí fue a Diego Carrasco, que buscaba percusionista para grabar su primer disco. Y así hasta hoy, con Manolo Sanlúcar, Morente o Camarón. Ahí conocí a Benavent, en el 89, grabando el disco “Soy gitano”, de Camarón.

–La idea era presentar “Flamenco Leaks” en directo a lo largo de 2020. ¿Cómo llevaron la pandemia?

–Fatal. Nuestro gremio, el de los músicos, en este país no es precisamente el que más se cuida. Para ver la importancia de la cultura en España basta decir que el ministerio es de Cultura y Deportes, eso ya lo dice todo. Encima hay gente que cree que la música debe ser gratis, que viene del aire. Al margen de esto, nosotros hemos aguantado. En 2020 hemos trabajado en festivales de jazz que no pudieron traer a gente de fuera. Fue un año duro, pero pudimos hacer algunos conciertos.

–Y ahora llegan al Campoamor.

–Para Benavent y para Pardo es como tocar en cualquier otro sitio. Para mí es diferente. Yo soy asturiano y llevo casi dos años sin pisar mi tierra (vive en Madrid). Llevo casi dos años sin ver a mi madre, sin pasar por allí. Además, el sonido nos lo va a hacer Miguel Herrero, que es con quien grabamos el disco. El Campoamor es un sitio que impone, pero al final el sitio, el escenario, es siempre el mismo, nosotros lo que intentamos es hacerlo igual de bien en todos los conciertos. Intentamos dar todo lo posible en nuestros conciertos.