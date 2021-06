Final feliz en Colloto: una pareja de jóvenes de Oviedo devuelve 500 euros que perdió una vecina de Colloto

Final feliz en Colloto. Silvia Quiñones recuperó ayer los 500 euros que había perdido el pasado viernes en el baño de una sidrería de la localidad, un dinero que esta empleada del hogar había sacado previamente del cajero para hacer frente a pagos y gastos familiares. La joven pareja ovetense que encontró los diez billetes de cincuenta euros –una parte importante del sueldo de la mujer– se enteró de quién era la dueña a raíz de la publicación del caso en LA NUEVA ESPAÑA y se puso en contacto con ella para hacerle entrega del dinero. Los responsables y usuarios de la página de Facebook “Vive Colloto” también fueron determinantes para que la historia llegase a buen puerto, ya que fueron ellos los que movieron el caso a través de las redes sociales para ayudar a su vecina. “Todavía no me lo puedo creer. Solo puedo darle las gracias a esa pareja y a todos los que me ayudaron a recuperar un dinero que para mi es muy importante”, explica emocionada Silvia Quiñones.

Los héroes de esta historia, que tienen “alrededor de 25 años”, prefieren seguir siendo anónimos. Los vecinos de Colloto habían ofrecido una recompensa económica y una cena para dos personas a quien le devolviese el dinero a Silvia Quiñones, pero la pareja ovetense que lo tenía en su poder no quiso nada a cambio de su gesto de honradez.

“Fueron muy amables. Incluso fueron ellos los que vinieron hasta mi casa para entregarme el dinero. Insistí mucho para compensarles por su buen gesto, pero no hubo manera. No quisieron nada, ni siquiera que les invitara a cenar”, señala Quiñones. La pareja ovetense tampoco quiso aparecer en este reportaje a pesar de la insistencia. “Me han dicho que no quieren ser protagonistas, que hicieron lo que había que hacer y nada más. La verdad es que han tenido un comportamiento de diez en todo momento”, explica la vecina de Colloto que recuperó su dinero.

Silvia Quiñones perdió los 500 euros el pasado viernes por la tarde. Había pasado por el cajero y llevaba diez billetes de cincuenta en el bolsillo de su chaqueta. “No estaban en un sobre, los tenía doblados y en uno de los bolsos”, dice. Estaba en una sidrería de Colloto, localidad en la que reside, y entró al baño con su hija pequeña, pero al salir ya no tenía nada. “La niña salió corriendo y yo me fui tras ella. Ahí fue donde se me debió caer el dinero. Lo eché en falta después, pero cuando volví ya no estaba”, explicaba la mujer al día siguiente de lo ocurrido. La chica joven fue la que lo encontró después en el baño.

Entonces entraron en juego las redes sociales. La mujer es una persona apreciada en la localidad y su problema corrió rápido de boca en boca. “Una vecina perdió un sobre con 500 euros en el baño de una sidrería. Si alguien los ha encontrado le agradeceríamos enormemente que se pusiese en contacto con ella o con esta página para hacérselos llegar”, publicaron los vecinos en Facebook. “Su pérdida ha supuesto un contratiempo inesperado y un prejuicio económico para esta chica tan buena como persona y como vecina”, añadía el texto. La historia se publicó en este diario y la pareja se puso en contacto con ella. “Cuando me avisaron no me lo podía creer. Ya no contaba con ello. Los chicos dijeron que no lo habían devuelto antes porque se enteraron a través del periódico. Fue gracias a LA NUEVA ESPAÑA”, asegura Silvia Quiñones.

La mujer que recuperó el dinero también quiso hacer público su agradecimiento ayer a través de las redes. “Quiero dar las gracias, mil gracias, a esa pareja de ‘grandes’, de buena gente. Hoy es un día para recordar. Muchas gracias. Me siento muy feliz. Hay buena gente por el mundo y vosotros sois los mejores. Gracias a todos por compartir y aportar vuestro granito de arena para poder recuperar mi dinero. Estoy en una nube”, publicó Silvia Quiñones.