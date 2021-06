El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Wenceslao López, acusó ayer al edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, de “ampararse en un error de un técnico para justificar el retraso de dos años en la tramitación del plan del Cristo”, cuya aprobación es indispensable para desarrollar nuevos equipamientos en los terrenos del antiguo HUCA.

López asegura que Cuesta “mintió tanto en comisión como en el Pleno” del pasado martes al atribuir la demora del plan urbanístico al hecho de que el Principado no publicitara un periodo de información pública en este diario. “Miente, pues como bien se publicó en el BOPA del 12 de junio de 2019, ese trámite correspondía al Ayuntamiento”, subraya el exalcalde socialista, aclarando que, a pesar de existir un fallo de un técnico municipal, ello no fue determinante para el atasco de la tramitación. “Ese error se podía subsanar en apenas un mes, pero no lo hicieron”, explica el edil.

A juicio del representante municipal del PSOE, la demora de la solución para el Cristo y Buenavista se debe simplemente a cuestiones políticas. “Durante el primer año de gobierno no movieron un papel porque estuvieron dándole vueltas al proyecto”, sostiene Wenceslao López, que considera corresponsable de esa demora a Alfredo Canteli. “Cabe recordar que el actual alcalde propuso en campaña crear una ciudad deportiva en esos terrenos”, pone como ejemplo de las dudas del gobierno de PP y Cs a la hora de desarrollar el plan sobre el que “al final alcanzaron un acuerdo con el Principado”.