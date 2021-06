“Resulta sorprendente que España, el país con mayor diversidad de Europa, no tenga una gran ruta cuyo hilo conductor sea la naturaleza como ocurre en lugares tales como Argentina, Islandia o Nueva Zelanda”. Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana Alfonso Polvorinos Ovejero (Madrid, 1970), biólogo y naturalista, pionero del ecoturismo en España y uno de los mejores conocedores actuales de la fauna ibérica.

Alfonso Polvorinos, organizador de los encuentros natureWatch en Somiedo, presentó su nuevo libro, “La ruta 5. Al encuentro de los cinco grandes de la fauna ibérica”, en el que realiza un gran viaje ecoturístico por esa ruta que desde Somiedo hasta Doñana, recorre casi una veintena de espacios naturales protegidos repartidos por Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Polvorinos fue presentado por Luis Fernando Alonso, director del parque natural de Somiedo, que recalcó el especial conocimiento que tiene el naturalista de especies como el oso Cantábrico, “y la visión que propugna del ecoturismo, enmarcado en una relación respetuosa entre el hombre y la naturaleza”, señaló.

El autor animó precisamente a entablar un nuevo modo de entendimiento con el medio natural y denostó ciertos comportamientos que no cuadran con lo que alguien que acude a la naturaleza busca en ella. “No puedo entender que la gente se pasee por el campo chillando, cada vez llevo peor esas cosas”, aseguró. “Vivo completamente enamorado de la naturaleza y cada día intento hacer algo por ella”, añadió el biólogo madrileño, que decidió hacer un libro al estilo de los volúmenes de viajes que narran safaris y aventuras fotográficas, sobre todo por tierras africanas. “Los meses de pandemia me dieron el tiempo que habitualmente no tengo para escribir y narrar todas esas experiencias que vas acumulando”, aseguró. “Lo visualicé hace muchos años. Tiene esencia africana y esa filosofía que veo claramente aplicable en España ; era el momento de compartirlo con la gente, añadió. Polvorinos considera que el ecoturismo ha ido evolucionando con los años y ha pasado de ser algo relacionado con la filosofía mucho más amplia y en consonancia con los hábitos de vida actuales.

Entre los cinco grandes de la fauna ibérica, Asturias tiene al oso y el lobo, y testimonios de otras especies como el quebrantahuesos. El resto son el buitre negro, el águila imperial y el lince ibérico, que vive un proceso de recuperación similar al recorrido por el oso cantábrico, y que ya suma más de 1.000 ejemplares, algo impensable hace tan solo unos años. Polvorinos dedica su libro (editado por Círculo Rojo), a los guías de montaña, “por esa importante labor que desarrollan en el territorio”, concluyó. Al acto también acudió al alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.