Los creadores ponen a funcionar La Vega

La antigua Fábrica de Armas va camino de convertirse en la gran factoría cultural de Oviedo. Cuando esta tarde, a las 17.30 horas, se inaugure la Semana Profesional del Arte, patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, y se abran las puertas del recinto culminarán meses de preparativos para poner en marcha un nuevo proyecto directamente conectado con las artes plásticas, del que la ciudad adolecía. Lo primero que los visitantes encontrarán a su llegada serán los retratos de Inés Iglesias, y antes de adentrarse en el almacén, atravesarán la monumental “A” de Nacho Martínez Loredo. En el interior y en otras tres naves –la de cañones, la de utillería y la escuela de aprendices– les esperan decenas de obras y exposiciones, más de una treintena de autores locales y extranjeros a cual más sorprendente.

En total, a lo largo de los diez días que durará la Semana, hasta el 14 de junio, mostrarán su obra o pasarán por Oviedo para participar en alguna actividad más de medio centenar de artistas. Entre ellos está el gran maestro español de la pintura realista, Antonio López, que agotó en cuestión de minutos las entradas para el coloquio de mañana a las 12.00 horas con el pintor asturiano Ricardo Mojardín en el teatro Filarmónica.

Antes, esta misma noche, a las 21.45 horas, Llorenç Barber, introductor del minimalismo musical en España, dirigirá el singular concierto de campanas que se recomienda escuchar en las calles de la ciudad o, mejor aún, desde las azoteas y los balcones altos.

Ayer por la tarde, en La Vega, a la entrada del almacén de la fábrica, tuvo lugar el acto institucional de presentación de la Semana Profesional del Arte, que abrió el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultural –la entidad organizadora–, José Luis Costillas, reconociendo que “a Oviedo le cojeaban patas de su programación cultural”. Para reparar esa carencia nace esta Semana, según Costillas, “con vocación de continuidad, de soplar muchas velas, pero con la emoción de las primeras veces”.

Marta Fermín, la artista y galerista ovetense que ha llevado de la mano la organización de la Semana Profesional del Arte, dejó constancia de que “el tejido cultural de Asturias está muy lesionado”, más aún después de la pandemia, y aprovechó para reclamar al Ayuntamiento una sala de exposiciones municipal para Oviedo. Abogó por unir esfuerzos de “distintos colectivos” y citó expresamente a los hosteleros, que para esta Semana han diseñado una oferta gastronómica con pinchos dedicados a cada artista.

El delegado de Defensa en Asturias, Juan Luis González, incidió en la idea de que la antigua Fábrica de Armas, “que era un polo industrial, se ha convertido en un foco cultural” y brindó la colaboración del Ministerio de Defensa, titular del complejo de La Vega, a colaborar en buscar “el mejor futuro para la Fábrica de Armas de Oviedo, que lo merece”.

La última en intervenir, antes de iniciar el recorrido por las naves y las exposiciones de La Vega, fue la consejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, que reconoció que el formato de este evento artístico resulta “más que atractivo, por la situación y las restricciones que la cultura asturiana vive”. “Esta Semana añade a nuestra vida un cuarto luminoso, ventilado, lleno de optimismo y esperanza”, destacó. Antes de iniciar su discurso había manifestado su sorpresa por lo “especial” del espacio de La Vega, bromeando: “Estamos en Oviedo, no estamos en Berlín”.

El pintor Toño Velasco impartirá esta tarde el primer taller con público, al que se asiste previa reserva de plaza, y a lo largo de los próximos días se sucederán las actividades por las sedes de la Semana del Arte, el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico –cuyos directores, Alfonso Palacio y María Antonia Pedregal, se acercaron ayer hasta La Vega–, el Colegio de Abogados, el Seminario Metropolitano y la plaza de la Catedral, además de las galerías de la ciudad.

Guía para oír campanas esta noche en Oviedo y saber dónde

Siete campanarios del Antiguo serán los instrumentos del concierto de Llorenç Barber





“Infórmese bien”, adelanta el músico valenciano Llorenç Barber a la hora de publicitar su concierto de campanas de esta noche en la ciudad. Para que el curioso pistoletazo de salida de la Semana del Arte Profesional en Oviedo dé en el blanco, el oyente tiene que estar colocado en puntos estratégicos del casco histórico. Si no lo hace, durante los cuarenta y cuatro minutos que durará el concierto, que comenzará a las 21.45 horas, será un embrollo de badajos repicando contra el metal. La idea es buscar un lugar abierto, equidistante de varios de los siete campanarios que harán sonar sus campanas (todos señalados en el gráfico superior). Viendo la ubicación de los distintos “instrumentos” dirigidos por Barber (Catedral, iglesia de San Tirso, monasterio de San Pelayo, Santa María la Real de la Corte, Ayuntamiento, Universidad de Oviedo e iglesia de San Isidoro) parece que un buen sitio es la plaza Porlier. Pero este no es un concierto de escucha pasiva. Hay que moverse y guiarse por el oído. Aunque el valenciano advierte: “Cualquiera de las soluciones que escoja esconderá otras igualmente válidas”. No hay un solo concierto, no hay melodías ni ritmos “conocidos y banales”. El concierto de campanas no es más que eso, “un concreto sonar de viejas campanas al aire”, dice Barber.

Hay otras dos cuestiones a tener en cuenta. También es válido un lugar alejado y elevado, en contraposición a uno de los espacios centrales entre los siete campanarios. Y siempre hay que tener en cuenta la “Wamba”, la gran campana de la Catedral. Esta es, en palabras del valenciano, “su gran solista” y la protagonista del concierto. Hay infinidad de opciones, ninguna correcta. Y una única norma, saber dónde suenan las campanas, para guiarse y también para no acercarse demasiado.