Defensa dice que las negociaciones por La Vega se encuentran en “estudios iniciales” para tratar de articular la “cesión de la propiedad”

Alfredo Canteli no oculta su satisfacción por lo que considera un paso decisivo hacia la recuperación los terrenos de la antigua fábrica de armas. El Alcalde de Oviedo, que ayer volvió a evidenciar su buena sintonía con el gobierno regional en una reunión con la consejera de Educación, Carmen Suárez, se mostró convencido de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no le defraudará y convertirá en hechos sus palabras de “ir juntos a trabajar para que La Vega se convierta en una realidad” para beneficio de la ciudad y el resto de Asturias. “Estoy seguro de que cumplirá su compromiso”, indicó el regidor ovetense, quién interpretó las declaraciones del presidente autonómico durante los actos de entrega del premio “Ovetense del Año” a Carlos Paniceres, como “un compromiso firme”, que tiene previsto recordar a Barbón “permanentemente”. Por su parte, el ministerio de Defensa reconce estar en negociaciones con el Ayuntamiento que se encuentran en una fase de “estudios iniciales” para buscar fórmulas que permitan acordar la “cesión de la propiedad”.

Aunque el regidor ovetense reconoce no haber profundizado más con el presidente del Principado sobre el tema, reconoce su entusiasmo con la posibilidad de formalizar un acuerdo para amarrar los planes de futuro para el viejo complejo industrial. “La Vega tiene que estar enfocada en septiembre. Aunque luego sea un recorrido muy lento, necesitamos de un documento que realmente diga lo que va a pasar con ella a corto plazo”, apuntó, subrayando la urgencia de una solución para la zona. “Es muy importante que La Vega no siga siendo ese reducto abandonado y sea un polo de desarrollo que genere economía y riqueza para Asturias”, hizo hincapié.

El Alcalde dejó claro que si bien puso septiembre como horizonte para acordar una hoja de ruta común con el Principado para abordar la recuperación de La Vega, las negociaciones con Defensa nunca han estado paradas. “Hay un estudio presentado que vieron bien, pero habrá que ajustar y reconducir. Para ello necesito que las administraciones estén juntas porque juntos empujamos más que por separado”, explicó.

A ese respecto, Defensa reconoció la existencia de esos contactos “con el fin de buscar posibles vías de colaboración para la cesión de la propiedad conocida como Fábrica de Armas de La Vega”. El ministerio admite que en la actualidad las negociaciones se encuentran “en estudios iniciales” cuya finalidad es “vehicular la operación” a la que se refiere como “cesión”, sin mencionar en ningún momento una posible venta de los terrenos.

“Línea de diálogo”

Sobre el hecho de que Adrián Barbón le mencione en la Junta del Principado para ponerle de ejemplo de colaboración frente a la líder regional del PP, Teresa Mallada, Canteli prefiere mantenerse al margen de polémicas partidistas. “Son temas en los que no voy a entrar. Yo llevo una línea de diálogo, concordia y de solucionar problemas para avanzar”, dijo en una clara intención de evitar discrepancias entre la gestión del ayuntamiento y la línea política de su partido en la Junta General.

Por su parte, el teniente de alcalde, Nacho Cuesta, aseguró ayer que los contactos sobre La Vega entre las tres administraciones “están bien encauzados” y mostró su confianza en que “la buena sintonía que tenemos con el Principado contribuirá, y mucho, a alcanzar resultados positivos este mismo mandato.

La financiaicón del nuevo IES de La Corredoria será aprobada “en semanas”

La consejera de Educación, Carmen Suárez, anunció tras reunirse ayer con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que el Principado tiene previsto aprobar “en semanas” el gasto para la construcción del nuevo instituto de La Corredoria, lo que supone un paso indispensable para la licitación de las obras. “Esperemos que pueda ser ágil todo lo que nos falta”, indicó Suárez tras agradecer a Canteli los trámites realizados desde el Consistorio ceder la parcela en la que se levantará el nuevo equipamiento educativo. Suárez remarcó la importancia de “sacar también adelante las obras del instituto de La Florida”, las cuales se encuentran paralizadas tras la rescisión del contrato con la empresa a la que se adjudicaron los trabajos inicialmente. “A ver si se reinicia porque es un cúmulo de problemas que me recuerdan al quiosco del Bombé”, indicó el Alcalde en relación a lo que calificó como “otro asunto muy importante para Oviedo que tratamos de resolver con colaboración y entendimiento”. La reunión se convocó para “repasar el estado de las inversiones” de 4 millones de euros previstas por Educación este año en Oviedo. Además de los institutos, Canteli y la consejera abordaron los últimos avances sobre el traslado del colegio de educación especial de Latores a Montecerrao. “Hoy hemos aprobado el cambio de uso de la parcela”, desveló el regidor al final de un encuentro en el que no llegaron a abordar las quejas de los padres de los colegios de Olloniego y la Escuelas Blancas ante la subida de un 100% en el precio del comedor escolar. “Hoy no lo hemos tratado, pero no significa que no sea objeto de nuestra preocupación”, indicó Carmen Suárez.