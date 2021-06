Las ubicaciones de los campanarios Edificio histórico de la Universidad Monasterio de San Pelayo Catedral San Isidoro el Real San Tirso el Real Ayuntamiento Santa María de la Corte Las ubicaciones de los campanarios Edificio histórico de la Universidad Monasterio de San Pelayo Catedral San Isidoro el Real San Tirso el Real Ayuntamiento Santa María de la Corte

“Infórmese bien”, adelanta el músico valenciano Llorenç Barber a la hora de publicitar su concierto de campanas de esta noche en la ciudad. Para que el curioso pistoletazo de salida de la Semana del Arte Profesional en Oviedo dé en el blanco, el oyente tiene que estar colocado en puntos estratégicos del casco histórico. Si no lo hace, durante los cuarenta y cuatro minutos que durará el concierto, que comenzará a las 21.45 horas, será un embrollo de badajos repicando contra el metal. La idea es buscar un lugar abierto, equidistante de varios de los siete campanarios que harán sonar sus campanas (todos señalados en el gráfico superior). Viendo la ubicación de los distintos “instrumentos” dirigidos por Barber (Catedral, iglesia de San Tirso, monasterio de San Pelayo, Santa María la Real de la Corte, Ayuntamiento, Universidad de Oviedo e iglesia de San Isidoro) parece que un buen sitio es la plaza Porlier. Pero este no es un concierto de escucha pasiva. Hay que moverse y guiarse por el oído. Aunque el valenciano advierte: “Cualquiera de las soluciones que escoja esconderá otras igualmente válidas”. No hay un solo concierto, no hay melodías ni ritmos “conocidos y banales”. El concierto de campanas no es más que eso, “un concreto sonar de viejas campanas al aire”, dice Barber.

Hay otras dos cuestiones a tener en cuenta. También es válido un lugar alejado y elevado, en contraposición a uno de los espacios centrales entre los siete campanarios. Y siempre hay que tener en cuenta la “Wamba”, la gran campana de la Catedral. Esta es, en palabras del valenciano, “su gran solista” y la protagonista del concierto. Hay infinidad de opciones, ninguna correcta. Y una única norma, saber dónde suenan las campanas, para guiarse y también para no acercarse demasiado.

Las exposiciones de la Semana del Arte en La Vega Viernes, 4 de junio 17.30. Inauguración oficial de la Semana Profesional del Arte/ apertura de las exposiciones Lunes, 14 de junio 12.00. Clausura Nave de cañones Nave de almacenes Nave de utillaje y diseño Escuela de aprendices Fotos: Luisma Murias · Lantomo ALMACENES UTILLAJE · Desfile performance de Alfonso Pérez. Sábado 12 de junio, 19.00 h · Olga Diego · Betsy Enzensberger · Pablo Bruera · Mariana Fano · Gabriel Moreno · Alfonso Pérez · Inés Iglesias · Covadonga Valdés · Mónica Fernández · Kiko Miyares · Making Doers · Carlos Coronas · Factoría Cultural · Lisardo · Delrocio · San Jerónimo · Deciversa (Inés+Isra) · Materia Mínima · Nacho Martínez Loredo · Faustino Ruiz de la Peña · Stefan Yordanov · Pablo de Lillo CAÑONES ESCUELA · Laura Rodríguez · Toño Velasco-Taller: 4 de junio, de 18.00 a 21.00 h · Enrique Pinín-Taller: 7 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Muel de Dios-Taller: 12 de junio, de 12.00 a 14.00 h · Rogelio Menéndez Rubiera · José López Rubio · Pedro García · Alba Escayo · Kiko Urrusti · Breza Cecchini-Taller: 11 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Federico Granell-Taller: 10 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Patricia Cayón · Mentxu Álvarez-Taller: 12 de junio, de 17.30 a 19.30 h Las exposiciones de la Semana del Arte en La Vega Viernes, 4 de junio 17.30. Inauguración oficial de la Semana Profesional del Arte/ apertura de las exposiciones Lunes, 14 de junio 12.00. Clausura Nave de cañones Nave de almacenes Nave de utillaje y diseño Escuela de aprendices Fotos: Luisma Murias · Lantomo ALMACENES · Betsy Enzensberger · Pablo Bruera · Gabriel Moreno · Inés Iglesias · Mónica Fernández · Carlos Coronas · Lisardo · San Jerónimo · Materia Mínima · Nacho Martínez Loredo · Stefan Yordanov · Pablo de Lillo UTILLAJE · Desfile performance de Alfonso Pérez. Sábado 12 de junio, 19.00 h · Olga Diego · Mariana Fano · Alfonso Pérez · Covadonga Valdés · Kiko Miyares · Making Doers · Factoría Cultural · Delrocio · Deciversa (Inés+Isra) · Faustino Ruiz de la Peña CAÑONES · Laura Rodríguez · José López Rubio · Pedro García · Mentxu Álvarez-Taller: 12 de junio, de 17.30 a 19.30 h · Alba Escayo · Kiko Urrusti · Patricia Cayón ESCUELA · Toño Velasco-Taller: 4 de junio, de 18.00 a 21.00 h · Muel de Dios-Taller: 12 de junio, de 12.00 a 14.00 h · Breza Cecchini-Taller: 11 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Federico Granell-Taller: 10 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Enrique Pinín-Taller: 7 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Rogelio Menéndez Rubiera Las exposiciones de la Semana del Arte en La Vega Viernes, 4 de junio 17.30. Inauguración oficial de la Semana Profesional del Arte/ apertura de las exposiciones Lunes, 14 de junio 12.00. Clausura Nave de cañones Nave de almacenes Nave de utillaje y diseño Escuela de aprendices Fotos: Luisma Murias · Lantomo ALMACENES UTILLAJE · Desfile performance de Alfonso Pérez. Sábado 12 de junio, 19.00 h · Olga Diego · Betsy Enzensberger · Pablo Bruera · Mariana Fano · Gabriel Moreno · Alfonso Pérez · Inés Iglesias · Covadonga Valdés · Mónica Fernández · Kiko Miyares · Making Doers · Carlos Coronas · Factoría Cultural · Lisardo · Delrocio · San Jerónimo · Deciversa (Inés+Isra) · Materia Mínima · Nacho Martínez Loredo · Faustino Ruiz de la Peña · Stefan Yordanov · Pablo de Lillo CAÑONES ESCUELA · Enrique Pinín-Taller: 7 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Laura Rodríguez · Toño Velasco-Taller: 4 de junio, de 18.00 a 21.00 h · Muel de Dios-Taller: 12 de junio, de 12.00 a 14.00 h · Rogelio Menéndez Rubiera · José López Rubio · Pedro García · Alba Escayo · Kiko Urrusti · Patricia Cayón · Breza Cecchini-Taller: 11 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Federico Granell-Taller: 10 de junio, de 18.00 a 20.00 h · Mentxu Álvarez-Taller: 12 de junio, de 17.30 a 19.30 h

En total, a lo largo de los diez días que durará la Semana, hasta el 14 de junio, mostrarán su obra o pasarán por Oviedo para participar en alguna actividad más de medio centenar de artistas. Entre ellos está el gran maestro español de la pintura realista, Antonio López, que agotó en cuestión de minutos las entradas para el coloquio de mañana a las 12.00 horas con el pintor asturiano Ricardo Mojardín en el teatro Filarmónica.

Ayer por la tarde, en La Vega, a la entrada del almacén de la fábrica, tuvo lugar el acto institucional de presentación de la Semana Profesional del Arte, que abrió el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultural –la entidad organizadora–, José Luis Costillas, reconociendo que “a Oviedo le cojeaban patas de su programación cultural”. Para reparar esa carencia nace esta Semana, según Costillas, “con vocación de continuidad, de soplar muchas velas, pero con la emoción de las primeras veces”.