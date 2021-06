Angustioso rescate con excavadora de una “xatina” atrapada en una cueva de una finca del Naranco

Así fue como el jueves se puso en marcha un operativo para rescatar a una ternera que entró en una oquedad de una finca ubicada en la falta del monte Naranco y quedó atrapada sin poder salir y, lo que es peor, sin que nadie supiera dónde se encontraba.

El angosto refugio, con una boca de entrada “de menos de 40 centímetros o así”, según los testigos, podía haber sido una trampa mortal, pero la madre insistió en los berridos hasta que alguien le hizo caso.

Fue el dueño de la ganadería el que echó en falta a la xatina, tras un día sin pasar por la finca donde tenía a los animales. Con la preocupación de no encontrar al animal le prestó especial atención al comportamiento de la madre. Y fue eso lo que le puso en alerta. Al acercarse a donde estaba comprobó que en el suelo de la finca había un agujero -no se veía por la hierba- por el que podría haber pasado un animal, pero con dificultad. Del agujero no salía ningún sonido, pero la insistencia de la vaca dando vueltas por la zona le hizo confiar en que la clave de la desaparición tenía que estar en esa oquedad.

Con ayuda de una miniexcavadora se abrió un poco más la boca del agujero, lo suficiente como para que el ganadero pudiera introducirse y allí, dentro con vida y tranquila, estaba la xatina. “El agujero bajaba en vertical y el paso hacía una especie de “L”, por eso hasta que no lo abrimos no se veía nada. Cuando el ganadero se metió dentro vio que la xatina estaba al final del refugio, en una especie de cueva un poco mayor. Tuvo que meterse dentro y empujarla por detrás para que fuera saliendo”, cuenta un testigo de la operación.

El rescate fue feliz. “La xatina salió muy alegre, pero debía de tener un hambre voraz porque primero empezó a comer hierba en cuanto vio a la madre se tiró a mamar”, recalcan los testigos. Sólo quedó restaurar el terreno y disfrutar de ver al animal con vida. “Fue una alegría, desde luego”, sostiene el dueño.

