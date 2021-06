No han sentado bien las alusiones poco veladas del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, a la anterior etapa del gobierno tripartito. Sus palabras, en la homilía de la festividad del Corpus, el pasado domingo, cuando habló, después de ensalzar la buena sintonía con el actual equipo de gobierno, de “imponer cordones enfermizos que nos separan y excluyen” y que “sólo responde a una decisión ideológica que confunde las cosas y alimenta las incomprensiones y las insidias”, han llevado al exalcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, a enviarle una carta pidiéndole “respeto y lealtad institucional”.

El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, en la actualidad líder de la oposición, argumenta que durante su mandato él mantuvo el respeto a la Iglesia, y, en justa correspondencia, le pide que haga lo mismo. “Siempre he creído y defendido”, le escribe López a Sanz Montes, “que las ideologías políticas y religiosas de los representantes institucionales deben ser respetadas y respetables. Con ese principio como base me he conducido en mi actividad como Alcalde, como cargo público y como ciudadano. Como usted bien recordará, jamás en los cuatro años en que dirigí el Ayuntamiento emití ningún juicio de valor sobre usted, ni sobre la institución que representa”.

Esta exposición de motivos es la que lleva a Wenceslao López a demandar al Arzobispo, en su despedida, que no vuelva a atacar la gestión realizada al frente del gobierno tripartito, junto a Somos e Izquierda Unida. “Creo firmemente que el respeto y la lealtad institucional son la base imprescindible para lograr una convivencia sana en democracia y quienes tenemos el privilegio de ostentar un cargo de representación debemos ser ejemplo y referencia de ello para la ciudadanía. Como Alcalde de Oviedo y como concejal de su Ayuntamiento, jamás he quebrantado esa norma no escrita, actitud en la que me gustaría ser correspondido por su parte en el futuro.

López recalca, de paso, que su mandato mantuvo los encuentros del caldo y las fresas hasta que la Iglesia dejó de organizar el primer encuentro y declinó una invitación a mantener el de Corpus,