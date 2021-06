Dos de las galeristas asturianas más reconocidas, una con espacio en Oviedo, Guillermina Caicoya, y otra en Gijón, Gema Llamazares, analizaron ayer el presente de su sector en un coloquio de la Semana Profesional de Arte, organizada por la Fundación Municipal de Cultura y con patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Moderó el debate la directora de la Semana, Marta Fermín, también responsable del espacio Decero, y la conclusión acabó en una reivindicación del oficio de la galerista, vínculo entre el público y el artista y, en el caso de Asturias, con una posición de calidad y prestigio en el contexto nacional. “Tenemos un know-how, un prestigio, y a las galerías asturianas nos reconocen mucho fuera”, resumió Guillermina Caicoya.

No todo son, no obstante, facilidades. Ambas galeristas coincidieron en señalar la dificultad de penetrar en el mercado y tener presencia en ferias desde la periferia, por mucho que la globalización ha jugado a su favor. Gema Llamazares resumió el difícil contexto en el que se mueven con una frase: “Artistas hay muchos y muy buenos; galerías, menos, y coleccionistas, todavía menos”. Con todo, el hecho de no estar en Madrid obliga a los profesionales asturianos a abrir al máximo sus apuestas: “Variedad, no encasillarse, variedad de soportes y gama, tener un abanico en el que elegir”.

A la hora de presentarse a ferias, la verdad es que las galerías necesitan ser al final aceptadas, por mucho dinero que tengas. Y la apuesta se hace a ciegas y sin tener certeza de recuperar lo invertido. “La inversión es prácticamente del 100% de las galerías”, resaltó Caicoya. También habló de su experiencia y de cómo importa “picar alto”, aunque al final no se llegue, como le sucedió este año, en el que optó a estar en Art Basel, la cita más importante de arte de Europa, y llegó hasta el final del proceso de selección.

Otras veces, aunque logren tener su stand en ferias internacionales, es difícil, no solo el esfuerzo económico, sino dar a conocer a los artistas o incluso la ciudad, cuyo nombre también representan. Gema Llamazares contó con gracia cómo muchas veces ha tenido que explicar que era de Gijón, España, y no de Dijon, Francia.

En un contexto en el que la gran galería clásica ha desaparecido y las salas son espacios cambiantes y casi líquidos, Guillermina Caicoya aboga por que cada una defienda su propio proyecto. En su caso, por ejemplo, citó cómo mantiene un fondo clásico a pesar de su apuesta contemporánea, o que a pesar de exhibir obras de mujeres artistas la cuestión de género no es una premisa presente en su ideario.

Caicoya, Llamazares y Marta Fermín animaron también a la compra de arte. Es el gran trabajo de los galeristas. “Hablar y dar a conocer. Que te produzca un pálpito, que te provoque sensibilidad, las galerías te van a dar facilidades y luego va a ser difícil dar un paso atrás”, contó Gema Llamazares. Guillermina Caicoya recordó que muchos de los cuadros de los museos han estado antes en galerías, y admitió que con 200 euros se puede empezar a comprar arte. Marta Fermín abundó en la idea de que el coleccionismo puede ser un no parar (“un clic, como los chavales cuando se hacen un tatuaje”) e ilustró, con su propio ejemplo, cómo una buena colección de arte puede ser también un colchón que te libre de algún apuro económico cuando vienen mal dadas. En la despedida, Gema Llamazares parafraseó una famosa rumba: “Se fuerza la máquina, de noche y de día, y galeristas y artistas se juegan la vida”.