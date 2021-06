La ciudad celebrará San Juan con una hoguera virtual proyectada sobre la Catedral

Festejos, todavía a la espera de analizar y aplicar a sus programaciones las nuevas medidas del Principado para actividades multitudinarias al aire libre, rompe de esta forma la polémica de los últimos años sobre la ubicación de la hoguera de San Juan.

Tradicionalmente establecida en la plaza de la Catedral, al margen de la gran hoguera de la Corredoria, que en San Juan celebra sus fiestas patronales, los anteriores gobiernos del PP habían desplazado la ceremonia ritual y las actividades de pasacalles y teatro a la zona del Parque de Invierno. El tripartito devolvió la hoguera a su lugar tradicional, aunque para la de 2019, proyectada con Roberto Sánchez Ramos (IU) al frente del área de Cultura y Festejos, pero celebrada ya con Alfredo Canteli en la alcaldía, tuvo que desplazarla a la plaza Porlier.

Precisamente uno de los anuncios de la nueva coalición de PP y Cs fue sacar la hoguera del centro y volver a organizarla en el Parque de Invierno. Al final, ni a Canteli ni a Covadonga Díaz les dio tiempo a realizar ese cambio y tuvieron que conformarse con una “fogatina”, dijo entonces el actual regidor, en Porlier. El año covid (2020) impidió cualquier celebración y es ahora, todavía en plena transición a la normalidad en lo que referido a grandes celebraciones en el exterior, cuando Festejos trata de recuperar San Juan tras el éxito de la feria de la Ascensión, en mayo.

El proyecto que está acabando de perfilar Festejos retira la hoguera de la plaza pero recupera la Catedral. Consistirá, de hecho, en una proyección sobre la basílica ovetense. La técnica consiste en aprovechar la fachada de un edificio sirviéndose de su diseño externo para “darle vida” a través de proyecciones diseñadas específicamente para esa superficie se conoce como videomapping. En Oviedo ya se han visto varias experiencias de este tipo, en especial las realizadas sobre la fachada del teatro Campoamor. La primera la firmaron los alumnos de la Escuela de Arte en la Noche Blanca de 2014; luego Amnistía Internacional repitió al año siguiente y en 2017, con motivo del 125.º aniversario del teatro, Luis Antonio Suárez realizó otra larga proyección.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, mostró su empeño en “hacer que la ciudad recupere el pulso festivo” y su decisión a que la noche de San Juan sea otra de las fiestas tradicionales del calendario de Oviedo que su área “va a retomar”. “En esta ocasión”, explicaba ayer, “se van a utilizar las nuevas tecnologías, con un videomapping, pero tenemos claro que lo fundamental son las ganas de disfrutar de los ovetenses”.

La sustitución de una hoguera de verdad por otra de mentira (proyectada en este caso) simplifica los protocolos en la plaza de la Catedral. No hará falta un servicio de bomberos, y, al servirse de la fachada del templo para la proyección, el total de la plaza puede servir para dar cabida a los espectadores. Según la normativa que hizo pública ayer el Principado, si no se ponen sillas el aforo podría rondar las 1.500 personas.

La Corredoria y las plazas del Antiguo tendrán programación infantil y folclore tradicional





Más allá del videomapping de la plaza de la Catedral, la programación de San Juan en Oviedo también incluirá actividades musicales y programación infantil. Festejos indicó que las plazas de la zona vieja, la de Daoíz y Velarde, principalmente, y también la del Ayuntamiento acogerán juegos infantiles para completar la programación de San Juan. Este tipo de actividades pensadas para los más pequeños se instalarán también en La Corredoria, en la plaza del Conceyín. El barrio celebra, precisamente, sus fiestas patronales de San Juan, aunque será una celebración muy descafeinada. La asociación de festejos San Juan explicó ayer a este periódico que este año no han presentado proyecto y, por tanto, no organizarán ninguna fiesta. Ellos eran, antes el covid, los responsables de la gran fiesta de San Juan, cuya hoguera había ya superado hace ya unos cuantos años, por afluencia de público, la tradicional que se organizaba en el centro de la ciudad. La asociación San Juan explica que con tan poco tiempo y en un contexto legal y sanitario tan inestable por el covid no quisieron arriesgarse a diseñar una celebración que luego quedara en nada. Esta situación, según fuentes vecinales, es la misma en la que se encuentran otras asociaciones responsables de las grandes citas estivales de Oviedo de los barrios, como es el caso de la Florida. Lo que sí habrá en la Corredoria, además de esos juegos infantiles, será el tradicional reparto del bollo de la asociación de vecinos, en la Monxina. También podría haber atracciones, y supondría su regreso a la ciudad después de la pandemia. Según fuentes de festejos los feriantes han solicitado instalarse a partir del día 24 y los permisos están tramitándose ahora mismo, a la espera de subsanar parte de la documentación presentada. Por otra parte, la asociación San Juan, una de las que integran el colectivo de los chiringuitos históricos de San Mateo, prosigue con su recogida de firmas para mantener puesto en las fiestas de septiembre, frente a la decisión municipal de hacer desaparecer estas concesiones y sacar a sorteo cuatro puestos para colectivos sociales.