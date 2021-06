LibrOviedo, la gran feria del libro de la ciudad, que organiza la Asociación de Librerías de Oviedo, abre hoy sus puertas en su nueva ubicación de la plaza Porlier, pero con el mismo ímpetu de sus veintiséis ediciones anteriores. En esta primera jornada, la feria acogerá el fallo del jurado del certamen de cuentos “Dr. Luis Estrada”, que organiza Medicus Mundi, y con la presentación de las novelas, ambas con presencia de su autor, “El hijo del padre”, de Víctor del Árbol, y “La bruma verde”, de Gonzalo Giner. Una obra, esta última, que fue galardonada en la última edición del premio “Fernando Lara”, fallado en septiembre.

“El origen de esta historia tiene que ver con una reunión que tuve con una veterinaria gallega, Rebeca Atencia, que es la mano derecha de Jane Goodall en África, trabajando en el antiguo Congo francés, en un centro de recogida y rehabilitación de jóvenes primates”, relata Giner, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA. Aquel encuentro, explica el novelista y veterinario, se produjo en el marco de un premio que el Colegio de Veterinarios de Madrid otorgaba a Atencia. “Me estuvo explicando su vida, su vocación, y también qué estaba pasando en África. Me pareció una historia preciosa, la mejor que se podía contar, y ahí arrancó la idea de escribir ‘La bruma verde’, que no es una novela sobre su vida, sino que lo que ella me aportó es el escenario, el trasfondo de la trama”, revela Giner.

Así, a partir de ese escenario, el novelista entreteje en más de 600 páginas un thriller con gran profundidad humanitaria, con el que se busca también concienciar al lector. “Pongo en relación esta novela con la obra por la que más se me conoce, ‘El sanador de caballos’, en el sentido de que en aquella trataba de escribir una obra sobre el trabajo de los veterinarios en la Edad Media, y aquí trato también de dar una respuesta a los lectores, que en este caso pasa por concienciarles sobre la necesidad de proteger la selva y de trabajara para que los animales que viven allí puedan sobrevivir”, asegura.

En este caso, además, esa inquietud se une a la sensibilidad ecologista del escritor. “Quería hablar sobre el impacto de la producción de CO2 y los gases de efecto invernadero, y sobre la deforestación masiva a la que estamos sometiendo al que es el segundo pulmón del planeta, que nos lo estamos cargando. Quería dárselo a entender al lector con una historia atractiva y bonita, que combinase el thriller y la aventura, pero que aparte le permitiese entender lo que está pasando en ese rincón tan lejano y en que podemos hacer pequeñas cosas para corregir y arreglar ese problema”, reflexiona el autor.

Gonzalo Giner se muestra además especialmente feliz por poder presentar su novela en tierras asturianas, la región de origen de su familia materna. “”Veraneábamos en Asturias todos los años, y ha sido escenario de algunos momentos claves de mi vida. Fue precisamente en el paseo de San Pedro de Llanes donde decidí que iba a ser veterinario, durante un verano en el que leía un libro de un veterinario inglés. Y también, muchos años después, me planteé allí escribir algo sobre los veterinarios en la Edad Media, que es lo que acabaría siendo ‘El sanador de caballos’”, revela. Aquella novela, publicada en 2008, fue el inicio de una fecunda trayectoria literaria que le ha granjeado el afecto de miles de lectores y, el pasado año, el premio de novela “Fernando Lara”, precisamente por “La bruma verde”. “Es el primer premio literario que recibo, y es una sensación maravillosa, sobre todo después de que el jurado, formado íntegramente por escritores, decidiese otorgarme el premio por unanimidad”, señala.

Además de Gonzalo Giner, LibrOviedo acoge en esta jornada inaugural la presentación de la novela “El hijo del padre”, de Víctor del Árbol. El autor barcelonés, que fue Mosso d’Esquadra entre 1992 y 2012, fue precisamente finalista del premio “Fernando Lara” en 2008, con “El abismo de los sueños”. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y gozan de un éxito extraordinario en Francia, donde ha recibido diversos premios así como el nombramiento, en 2018, de Caballero de las Artes y las Letras.