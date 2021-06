Los planes de la Tesorería de la Seguridad Social de unificar todos sus servicios de atención al público en el edificio de la Escandalera que hace esquina con la calle Argüelles, rehabilitado en los últimos años, están actualmente “aparcados”. Responsables del organismo estatal señalan que la operación “se hará, pero a día de hoy todavía no corre prisa”, y atribuyen recientes trabajos realizados en el inmueble en la necesidad de “garantizar la perfecta conservación del edificio” para cuando se decida retomar los planes.

Varios operarios acometieron en los últimos meses las obras para sustituir la puerta principal y varias ventanas con la finalidad de frenar la entrada de polvo y suciedad desde el exterior. A estas labores seguirán otras de mantenimiento mientras el gobierno termina de decidirse por acometer una última inversión para equipar las instalaciones y llevar a las mismas varios servicios, entre ellos los ofrecidos actualmente en las instalaciones de Pérez de la Sala, que pasarían a acoger oficinas internas de la Tesorería.

Los trabajos para la rehabilitación del inmueble de la Escandalera fueron adjudicados en 2016 con un presupuesto de 2,68 millones de euros. El objetivo era acondicionar el viejo inmueble para unificar a partir de 2018 en el mismo toda la atención al público de la Seguridad Social, si bien la ejecución de los trabajos sufrió varios reveses que obligaron a rediseñar el proyecto, provocando continuos retrasos.

Obra sin rematar

Todavía son necesarias algunas pequeñas obras en el edificio, así como la realización de una última inversión de equipamiento. No obstante, muchos servicios todavía no han recuperado la normalidad en la atención al público, lo que unido al hecho de que la Tesorería tenga casi todas sus oficinas en Oviedo y en edificios propios ralentizan la operación. “No hay una necesidad de ahorrar alquileres y por eso el traslado no es actualmente una cuestión de urgencia”, insisten fuentes del organismo estatal, confiados en que, a pesar de las últimas demoras, los cambios previstos terminarán por producirse “tarde o temprano”.