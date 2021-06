El día 11 de julio de 1797 tuvo lugar en Trubia un acontecimiento que se ha colado en la historia como uno de los momentos clave para la industrialización y el desarrollo económico de España. Aquella mañana se puso en marcha el primer alto horno alimentado por coque de la Real Fábrica de Municiones Gruesas de Trubia –así se llamaba por entonces la actual Fábrica de Armas de la localidad– en presencia de autoridades civiles y militares. La primera colada de la estructura, bautizada como “El Volcán”, salió defectuosa, “muy sólida y demasiado gris”, pero aquella prueba de fuego sirvió para sentar las bases de una transición determinante en la industria: la sustitución de la madera por el coque como combustible para la producción. Ahora, cuando están a punto de cumplirse 225 años de la efeméride, el trubieco Roberto Suárez Menéndez, vicepresidente del colectivo “Trubia se mueve” y autor de varias publicaciones sobre la Fábrica de Armas, está buscando apoyos institucionales para organizar una recreación histórica de aquella jornada tan importante para el pueblo que le vio nacer.

El padre de la idea ya tiene un dossier con toda la documentación sobre el acontecimiento que quiere recrear, un documento que ya está sobre la mesa de “varias administraciones y empresas” y que incluye incluso el minutaje detallado del acto que tiene en la cabeza Roberto Suárez Menéndez. “A todo el mundo le parece muy buena idea, ahora sólo falta que se nos otorguen las subvenciones que son necesarias para desarrollar una iniciativa de este tipo”, señala. El vicepresidente del colectivo vecinal “Trubia se mueve” calcula que la recreación histórica no costaría más de 20.000 euros y considera que el acto podría llegar a convertirse en una “seña de identidad” para Trubia. “La idea es que la mayoría de los participantes sean personas del pueblo. Que los personajes de la historia sean interpretados por los integrantes del Grupo de Teatro de Trubia y que los figurantes también sean de la localidad”, explica Roberto Suárez Menéndez. En el proyecto, si es que sale adelante, también tomarían parte los integrantes de la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias (ARHCA).

La recreación de la primera colada del “Volcán” se desarrollaría en la plazoleta de Trubia, frente a la Fábrica de Armas. Sería necesario colocar un escenario principal y gradas para albergar a los espectadores. Entre los protagonistas estarían representados el por entonces director de la Fábrica de Trubia, Francisco Vallejo, el coronel del Regimiento Provincial de Milicias de Oviedo, un piquete de dos soldados destinados en la fábrica, el capellán militar y el asistente del coronel. Mientras esperan la llegada de las autoridades y los materiales que se precisan para realizar el ensayo, junto al horno, el grupo de baile tradicional asturiano “Noceu”, amenizaría la espera con cantos y bailes apropiados para entretener al público congregado. “También irían llegando en calesa todas las autoridades invitadas: alcalde de Grado, el de Oviedo, el juez del distrito, el obispo y las autoridades militares ataviados con uniforme de la época. Estaría representado además Jovellanos, aunque para ser rigurosos con la Historia, el prócer ilustrado no visitará Trubia hasta el 9 de agosto de ese mismo año”, resume Roberto Suárez Menéndez. “Después se pondrá entonces en marcha el horno alto, que lanzará por su boca humo negro. Pero al sangrar no aparecerá el deseado arrabio y sí, en cambio, abundantes, duras y negro-rojizas escorias con elevados porcentajes de óxido de hierro”, añade el promotor a grandes rasgos. “Habrá salvas de fusilería, disparos de cañón y esperamos contar con alguna representación del Regimiento Príncipe, entre otras muchas cosas”, señala Suárez Menéndez.

“Al final del acto, el público se irá apesadumbrado y dolido porque la colada del horno no sale como se esperaba”. De hecho, no fue hasta 1854 cuando se consiguió una buena producción usando coque, pero aquellas primeras pruebas con el “Volcán”, fueron fundamentales. “Tenemos sobradas muestras de lo que representó y representa la Fábrica de Trubia para Asturias y para España. Logró introducir el coque en el horno alto en sustitución de la madera, creó la primera Escuela de Formación Profesional Obrera de España y la segunda del mundo, introdujo la artillería rayada y en Trubia se creó y diseñó el primer carro de combate de España, entre otras cosas”, explica Suárez Menéndez, que pretende que la recreación que propone se afiance. “La idea es que la representación se lleve a cabo cada 11 de julio. Este año tendría que ser en septiembre porque ya no da tiempo, pero en años venideros ya se realizaría en julio. No está muy claro, pero en algún sitio he leído que las fiestas de Trubia se celebran por esas fechas a raíz de este acontecimiento”, subraya.