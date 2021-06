El PSOE criticó ayer que el edil de Urbanismo, Nacho Cuesta, respondiera a sus preguntas sobre el PGO asegurando que el documento aún no está cerrado y que no se incorporan grandes cambios. Los socialistas acusan al concejal de eludir dar plazos concretos para la presentación de las nuevas directrices urbanísticas. “Ha dicho tantas mentiras sobre el Plan General en estos dos años que ya no las recuerda y se contradice. Las propias actas de la comisión reflejan sus constantes cambios de criterio”, explicó el portavoz del PSOE, Wenceslao López.