Lecciones a diario en el colegio de Villafría

Los periódicos tienen una segunda vida en el colegio público de Villafría. Los alumnos de sexto de primaria de este centro educativo ovetense llevan todo el curso utilizando LA NUEVA ESPAÑA como material didáctico para trabajar diversos aspectos de la enseñanza. Las noticias, los artículos y los reportajes que se publican en este periódico les sirven a los alumnos para las clases de Lengua y Literatura, Historia, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y, sobre todo, para las de Cultura Asturiana. “Lo que hacemos es seleccionar los artículos en función de cada materia y trabajar con ellos de muchas maneras. Hacemos análisis sintácticos, morfológicos, comentamos los titulares, las noticias que tienen que ver con la ciencia, con el medio ambiente, hacemos resúmenes de las que más nos interesan... No todo se aprende en los libros de texto oficiales”, explica Lara González, que es tutora de uno de los grupos e impulsora de este proyecto.

No hay más que entrar en el aula para darse cuenta de que los niños están al día. Decenas de recortes de este diario cuelgan de un tablón de corcho situado justo al lado de la puerta. Pero los estudiantes no sólo usan las noticias en papel, también se nutren de las publicaciones de la web de LA NUEVA ESPAÑA para acceder a más contenidos. “Usamos mucho los textos que se cuelgan bajo el epígrafe ‘A fondo’ –noticias y reportajes con un tratamiento especial para el formato digital– porque suelen tocarse temas interesantes. Por poner un ejemplo, el que se hizo sobre la Cruz de la Victoria no dio para unas cuantas clases. Eso sí, hay veces que hay que tratar de adaptarlo al lenguaje y a la comprensión de los niños de estas edades”, señala Lara González haciendo referencia al reportaje titulado “Los secretos de la Cruz de la Victoria”, un trabajo que se publicó en diciembre del año 2019.

“Se explican perfectamente los detalles de todo un símbolo de Asturias y a los niños les encanta. Esas cosas no tienen fecha de caducidad”, dice la tutora.

El proyecto del colegio de Villafría ha servido para despertar el interés por los periódicos entre los alumnos. “Me he dado cuenta de que hay noticias que pasan al lado de nuestras casas y eso me interesa mucho. Hace poco leí que había habido un escape de gas”, dice María Mon. “Me gusta más leer los textos en papel que en el ordenador, se leen mejor y así nos apartamos un poco de la las pantallas”, señala Daniela Fleitas. Noelia López, que quiere estudiar periodismo y presentar el telediario, también lee el periódico siempre que puede. “Desde que hacemos estas cosas en clase intento buscar noticias interesantes”, subraya.