Piquer: “Evaristo Valle decía que París no tenía luz y Asturias sí”

No obstante, según Greta Piquer, el pintor asturiano echaba en falta los escenarios que tenía en casa cuando se estaba formando en Francia. “Siempre decía que París no tenía luz y que solo se podía pintar una hora al día. Echaba de menos la luz que tenían Asturias” asegura la ponente, que aprovechó la conferencia para desmentir algunas leyendas sobre el artista. “Se llegó a decir que Valle no se había ido a París con la pensión que le dio el Ayuntamiento de Gijón para formarse porque los paisajes que pintaba eran muy asturianos. Se dijo que ‘La promesa’, un cuadro que le envió al Ayuntamiento como pago, lo pintó desde Noreña, pero nada más lejos de la realidad”, afirma Gretel Piquer. “Lo que pasa es que les pedía a sus familiares que le enviasen postales y que también trabajaba con la memoria. Nunca plantaba el caballete delante de un paisaje, sus paisajes eran la suma de muchos paisajes”, añade.

La conferenciante también explicó que en los paisajes que pintaba Evaristo Valle se podían ver reflejados todos sus intereses artísticos, sus ideales políticos y sociales y, por supuesto, el amor por una Asturias de la que nunca ofrece localizaciones concretas, pero que siempre es perfectamente reconocible. “Valle es de los pocos pintores de su generación que regresa a Asturias para quedarse. Vivió siempre aquí y les sirvió como ejemplo a los jóvenes pintores de la época”, dice la historiadora del arte.

Entre otras muchas cosas, después de hacer un repaso por toda la carrera de Valle, Piquer citó las crónicas periodísticas de contemporáneos de Valle, como el gijonés José Díaz Fernández, que lo presentaba como “el pintor de los temas universales, de los labriegos que arruinó el fisco, las campesinas feas que destrozó la maternidad, el hambre, el hambre y la enfermedad, de los nuevos ricos, de los parias”. Para finalizar, Gretel Piquer explicó que Evaristo Valle no dejó de pintar ni siquiera durante la Guerra Civil y que, para salir de las dificultades económicas que trajo consigo el conflicto, “vendía obras de pequeño formato en los mercados a quinientas pesetas”.