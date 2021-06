Los niños pueden estar tranquilos, el cuento infantil “Rosalinda. La princesa ratón” tendrá segunda parte. Rocío Álvarez Saiz, la creadora de esta historia de ensueño, lo anunció ayer durante su intervención en la carpa de la feria del libro de Oviedo y ante alguno de sus pequeños seguidores, con lo cual, ya no puede dar marcha atrás. “Claro que habrá continuación. Ya la tengo escrita y estoy con las ilustraciones. Esta segunda historia será más larga, más divertida y con nuevos personajes”, anunció la autora poniéndoles los dientes largos a los pequeños. “Lo que busco es que los niños se vayan a dormir con una sonrisa”, dice la Álvarez.

La escritora les explicó a los asistentes como se gestó su cuento. Asegura que fue hace dos décadas y gracias a su sobrina Carla, que fue la primera niña en llegar a la familia. “Había que dormirla en brazos y con la luz apagada, así que no había forma de leerle ningún cuento. Entonces siempre le contaba los mismos, ‘Caperucita’, ‘Los tres cerditos’ y otros similares, pero me decía que esos ya se los sabía, así que decidí inventarme uno”, señala Rocío Álvarez. Después se quedó embarazada y tuvo una serie de problemas que le hicieron aparcar la idea de escribir aquel cuento que le contaba a Carla. “Sufrí una serie de abortos y estuve un tiempo con pruebas médicas, tratamientos y operaciones, así que no tenía humor para ponerme con el cuento”, señala.

Pero después de aquel mal trago llegaron dos regalos. “Me quedé embarazada. Primero tuve a mi hija Candela y a los nueve meses a Lola. Cuando tenían cuatro o cinco años me puse a contarles un cuento y había un personaje que se llamaba Rosalinda. Entonces me vino toda la historia a la cabeza. Estaba metida en un cajón y salió de repente”, explica la autora.

De aquel cajón salió aquella Rosalinda, un personaje que al principio del cuento es “egoísta, no tiene amigos y sólo busca su propio interés”, aunque “acaba siendo buena gracias a sus amigos” y entre todos logran derrotar a la malvada bruja “Mequetrufa”. El cuento de Álvarez Saiz esconde valores tan importantes para los niños como “la amistad” y les demuestra que “la unión hace la fuerza”. La autora, a la que siempre le gustó la entrañable Gloria Fuertes, quiere que los niños que lean su cuento se den cuenta de la ayuda de su entorno y de sus seres queridos “es imprescindible en el caso de que se encuentren con un problema.

Rocío Álvarez Saiz finalizó su intervención leyendo en alto “Rosalinda. La princesa ratón” e interpretando las canciones que entonan los personajes de su historia”.