Selfies con la Corona: El encuentro de la ovetense Aitana Concheso con la Familia Real

Don Felipe VI es “muy majo y muy atento con los niños”, pero Aitana Concheso Cortina, la alumna de La Inmaculada (Claretianas) que representó a Asturias durante la recepción de los ganadores de la edición número 39 del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”, hizo mejores migas con la infanta Sofía, la hija pequeña del monarca. “Su padre le dijo a ella y a su hermana que yo era la niña que había ganado el concurso y que era asturiana. Entonces me dio la enhorabuena y se puso a hablar conmigo. Después no tuvo ningún problema en hacerse unos ‘selfies’ conmigo y con los ganadores de las otras comunidades”, explica la niña, que tiene doce años y se convirtió en una de las principales protagonistas del acto celebrado el pasado jueves en el Palacio del Pardo al ser la encargada de leer el discurso oficial en nombre de todos los ganadores. “Me llamaron unos días antes para pedírmelo porque nunca lo había hecho alguien de Asturias. Lo redacté yo misma”, explica la pequeña.

El concurso “Qué es un Rey para ti?” tiene como objetivo que los alumnos de toda España ilustren, con imaginación y talento, lo que supone para ellos la institución monárquica y lo que esta representa en la actualidad para el conjunto de los españoles. Aitana Concheso se ganó el privilegio de representar al Principado gracias a una original manualidad inspirada por una vieja balanza que su familia guarda como recuerdo de su bisabuela. “Encontré la balanza cuando murió mi bisabuela y fuimos a sacar las cosas que tenía en su tienda de La Nueva (una localidad langreana). Me llamó la atención porque era un aparato que funcionaba sin pilas y decidí hacer algo con ella”, señala. “Hice una composición con la balanza. En uno de los platos estaban representadas las dificultades del país y en la otra las comunidades autónomas. Apoyé la balanza sobre un ejemplar de la Constitución y sobre una bandera de España para representar que, a pesar de las vicisitudes y el paso del tiempo, la balanza se mantiene firme, fuerte y en equilibrio, como el propio país”, explica Aitana Concheso.

El jueves, en el Real Sitio, Felipe VI se acercó a ella para interesarse por el significado de su obra. “Después de contárselo me preguntó que con cuántos años había muerto mi bisabuela. Le dije que falleció con 92 y entonces él me contesto que su mujer, la Reina Letizia, tenía una abuela que tenía 93 (en referencia a Menchu Álvarez del Valle). También me felicitó por lo bien que lo hice”, dice.

A continuación le tocó el turno de leer el discurso. “Venimos cargados de cariño y admiración hacia usted, majestad, y queremos trasladárselo en este acto. Además yo, desde ‘la mi tierrina’, traigo el orgullo de representar al Principado de Asturias, donde tan estrechos lazos nos unen con todos los miembros de la Familia Real y donde son siempre esperados y bienvenidos”, leyó. “Humildemente quiero pensar que estamos aquí para representar sólo a una pequeña parte de la fortaleza de todos los españoles. Para los que están, para los que se fueron, para los sanitarios, para los profesores, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para los niños, para la juventud para todos los abuelos como los nuestros y, en definitiva, para todos aquellos que lo han pasado mal en estos meses queremos tener un recuerdo sentido y emocionado en este acto”, remató.

Eso fue el jueves, pero al día siguiente todos los ganadores fueron invitados a los actos de celebración del séptimo aniversario en el trono de Felipe VI en el Trono con la imposición de las Medallas de la Orden al Mérito Civil. “Ahí fue donde coincidimos con las infantas y con la Reina, que me dijo que estaba encantada de que una asturiana diese el discurso y que lo había hecho muy bien. Después nos preguntó por nuestros gustos musicales a todos los que estábamos allí y nos dijo que a sus hijas les gusta Billie Elish”.