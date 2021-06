Viaje a la noche “movidita”: El dispositivo nocturno de la Policía Local en el Antiguo

Los agentes calificaron la noche de “tranquila” en varias ocasiones. Depende de cómo se mire. Antes de comenzar este reportaje, la patrulla de la Policía Local ya había dejado un detenido en Comisaría. Durante la disolución de un botellón, un joven de 19 años se había enfrentado a los agentes. Agrediendo, incluso, al inspector a cargo del operativo.

Son dos furgones y un coche sin marcar. Recorren una atestada calle Mon haciendo que los jóvenes se aparten a ambos lados. Muchos reconocen el coche y lo comentan en alto. “Mira, la secreta”, se oye desde los asientos de atrás del vehículo, que lleva los cristales tintados y desde los que se nota cómo se clavan las miradas. Incluso algún móvil que apunta a la matrícula del coche. La presencia de los agentes en la zona tiene, sobre todo, una vocación disuasoria con el botellón y de control de las medidas de seguridad por el covid. Hasta la una de la mañana el ambiente es relativamente tranquilo. Las terrazas han restado espacio a las calles que siempre fueron feudo histórico del botellón. Hoy, el Paraguas –escenario de la batalla campal de la semana pasada– es el principal reducto.

Los agentes controlan que a la una de la mañana se recojan las terrazas de los bares. Ellos son conscientes de una incongruencia en la normativa. “Los tienes en mesas, separados, ¿y cierras las terrazas para que se metan en los bares?”, se pregunta uno de los agentes levantando los hombros. Pero las normas son las normas y su trabajo es que se cumplan. El otro gesto que hacen los agentes de manera recurrente es cerrar los ojos y negar con la cabeza. Lo hacen al ver a una joven vomitar, a dos chicos a los que les patina la lengua discutir sobre si se puede beber o no en la vía pública o cuando una mujer les pregunta si es legal que baile “un tango” agarrada a un compañero de barra.

El sonido va cambiando a medida que avanza la noche. Durante el tiempo que están abiertas las terrazas, por ejemplo, en la plaza del Sol, se oye una especie de murmullo salpicado de notas, como un vaso que se rompe, y el tintinear de los hielos en las copas de cristal. Cuando cierran las terrazas, en la calle Mon, el sonido es más grave. La concentración de gente ya parece la de la “vieja” normalidad. Entonces, empieza lo que definen como “la caza del gato y el ratón”. Los agentes obligan a quienes hacen botellón a desplazarse, a buscar nuevos lugares donde beber. En el transcurso de ese “juego” realizan varios cacheos a los jóvenes que se refugian de la llovizna bajo el paraguas de Sánchez del Río. No llevan nada. Solo alcohol que vacían en las alcantarillas.

Pero el juego tiene sorpresas. Apostados en el Paraguas, los policías se ponen en alerta cuando el griterío sobrepasa lo habitual. Hay una pelea en la esquina entre Máximo y Fromestano y Mon. Un tumulto asiste a los golpes que se propinan dos jóvenes. Los agentes corren y apartan a la marabunta de amigos y curiosos. Mientras tanto, otros dos policías separan a las jóvenes. Se amenazan de muerte. Varias veces. Incluso sujetadas por los agentes se escupen la una a la otra. A una de ellas, la más joven, la custodian. Dos de sus amigos, serenos, la acompañan y le ayudan a limpiarse las heridas. Le sangra la frente. A las dos jóvenes inmersas en la pelea, que justifican diciendo que una llamó “hija de puta” a otra previamente, les requieren el DNI. Las amenazas no cesan.

–Como denuncies te vamos a matar –le dicen a la más joven, que replica que no lo va a hacer y le escupe con rabia, añadiendo una frase en un idioma extranjero, rumano al decir de los agentes.

Los policías argumentan que lo mejor en este caso es pacificar la situación y garantizar que no se repita. Las denuncias quedan a la voluntad de las partes. El “walky” que lleva el inspector a la altura de la clavícula izquierda se despierta. En la calle Marqués de Gastañaga “dos alfas” (vehículos del cuerpo) han detenido a dos individuos. Uno no lleva camiseta. A la noche movidita que auguraba el concejal los agentes le quitan hierro a la hora de retirar el dispositivo. El tiempo y el dispositivo ayudan, explican, a que las cosas no se descontrolen.

En otro punto de la ciudad, la Policía Local recibió una llamada de un local de ocio nocturno que se saldó con un detenido más, esta vez, por enfrentarse a la autoridad.