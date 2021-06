La revolución de las “cincuenters”

Oviedo se convirtió este fin de semana en la ciudad natal de un movimiento que arranca con fuerza y que tiene todas las papeletas para extenderse con celeridad por toda la geografía española: el despertar de las “cincuenter”. Las mujeres de más de cincuenta años, un colectivo muchas veces “invisible” desde el punto de vista social y profesional, han demostrado en sólo tres días que unidas son imparables durante un encuentro pionero que comenzó el viernes en la capital asturiana y que se clausuró ayer en el Teatro Filarmónica con una gala cargada de ilusión y feminismo. “Ni nos hemos rendido, ni estamos amortizadas”, asegura Yolanda Lobo, el alma del festival “Cincuenter Cultura Oviedo”, una cita organizada por la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración del Instituto Asturiano de la Mujer.

El acto de ayer comenzó con la intervención de la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, que ofreció un discurso emocionado a pesar de estar completamente afónica. “Me gusta tanto la filosofía de esta idea que no podía dejar de intervenir a pesar de la situación en la que me encuentro. El colectivo de mujeres de más de cincuenta años sufre violencia simbólica, una violencia que no se ve, que no es física, pero que tiene muchísimo poder”, sostiene Varela. “El patriarcado ha hecho a lo largo de la historia que las mujeres sólo seamos valiosas cuando tenemos la belleza que sólo tienen las chicas de dieciséis. Aún existe el harén de la talla 38. Las mujeres de nuestra edad siempre hemos sido muy hormigas y tenemos ganas de ser cigarras”, añade.

Después de la intervención de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo –en esta ocasión integrada sólo por mujeres– se produjo uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. La música y compositora Aurora Beltrán, entre otras cosas líder de “Tahúres zurdos”, se subió al escenario para recoger el primer “Premio Cincuenter” por su “condición de pionera y también por su resistencia y su reivindicación de la experiencia y el criterio que dan los años para seguir en la lucha”, según reflejó el jurado en el acta. Beltrán –que el sábado ofreció un concierto en el Filarmónica junto Inma Serrano y Lídia Pujol– lleva más de cuarenta años en la escena y su éxito les sirvió a otras muchas mujeres para abrirse camino en un mundo tan dominado por los hombres como es el del rock and roll. “Estoy muy orgullosa de recibir este premio, pero me gustaría no tenerlo porque eso significaría que no sería necesario reivindicar algo que debería de ser de cajón. No tendríamos que estar aquí las mujeres diciendo que estamos aquí, pero como todavía queda gente que es muy dura de mollera no nos queda otro remedio”, afirma Aurora Beltrán.

A continuación, para cerrar el acto con algo de humor, les tocó el turno Soledad Mallol y Elena Martín, “Las Virtudes”, que llenaron el Filarmónica de carcajadas con un espectáculo preparado para la ocasión: “Las virtudes de las cincuenters”. Las actrices y humoristas también alabaron la iniciativa ovetense. “Este es un proyecto fantástico. Ya sabíamos que Oviedo es una ciudad maravillosa y siempre que hemos venido aquí lo hemos corroborado, pero lo de este fin de semana ha sido maravilloso”, sostiene Elena Martín.

Entre otras mujeres relevantes, el festival “Cincuenter Cultura Oviedo” trajo a la ciudad a personalidades del mundo del cine, como Chus Gutiérrez y María Barranco, que denunciaron la “invisibilización” de la mujer de más de cincuenta en la industria cinematográfica. También estuvieron, entre otras muchas, Eva Pando, Ana Virtudes, Mónica Fernández y Eva Garrido –todas ellas ligadas al mundo empresarial–, que lanzaron mensajes de optimismo al explicar que tanto el mercado como las empresas necesitan a las mujeres de más de cincuenta. Además, participó Carmela Ríos, periodista especializada en redes sociales, y Sara Lozano, ingeniera biomédica. Además, estuvieron Berna González Harbour (periodista), Pilar Sánchez Vicente (escritora), Chelo Veiga (coordinadora de la red de bibliotecas de Oviedo), Regina Buitrago (licenciada en Arte) y Elena Borchers (técnica en actividades y empresas turísticas).