El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, celebró esta mañana un acto con motivo de los dos años de mandato en Oviedo, la frente de un gobierno en coalición de Pp y Cs.

Canteli, además de defender una gestión de reactivación económica que resumió como "vacuna anticovid", también insistió en su propósito de reformar las fiestas de Oviedo eliminando las tradicionales casetas vinculadas a asociaciones concretas. " Basta ya de chiringuitos", estalló el Alcalde en su discurso en el Salón de Plenos. "No lo vamos a hacer porque tenemos los votos, sino porque es lo que necesita y se merece Oviedo", insistió. Con la idea de abrir estas convocatorias a " Los hosteleros que pagan sus impuestos y abren sus negocios todos los dias", Canteli también pidió que no se perpetúe este "régimen de privilegios" y confió en que las protestas anunciadas contra este cambio "no sean violentas".

Canteli defendió su gestión en dar apoyo y respuesta a los ciudadanos durante la crisis sanitaria, como también reiteró su segundo, Nacho Cuesta, lider de Ciudadanos. También el Alcalde entonó cierto mea culpa, " baño de realidad", por la lentitud de los trámites administrativos que ha frenado algunas iniciativas como la dilatada reforma del quiosco de la música del Bombé.