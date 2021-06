“La crisis afectó, pero el fiel a los bombones sigue consumiendo”

–¿Qué le llevó a replantearse su jubilación?

–Un proyecto muy ilusionante. Me dieron la oportunidad de llenar las tiendas de Camilo de Blas con una colección muy particular de bombones. Llevo 50 años en el oficio y un día estando con Martín Berasategui y Paco Torreblanca en un seminario, el primero dijo que iba a hacerse un autohomenaje con algo especial por su medio siglo de carrera. No me cayó en saco roto y pensé en hacer algo similar.

–¿Por qué este autohomenaje?

–Pues quería conmemorar el subcampeonato del mundo y los ocho títulos nacionales, así como los éxitos cosechados con algunos de mis discípulos. Desde 1999 me retiré de la competición, pero entre mis aprendices hay siete campeones de España, uno de ellos mi hijo Sergio.

–¿Cómo empezó su idilio con el chocolate?

–Mis padres eran exiliados políticos y nací en Francia, si bien todos los veranos veníamos de vacaciones. Lo mío siempre fue vocación. Mis hermanos volvían negros de la playa, pero yo volvía blanco porque pasaba los días en las confiterías de mis tíos en Gijón. Con 13 años dije que no quería estudiar más, aproveché la paga que me daba mi padre y me pagué un billete de autobús para volver a Asturias. Me quedé en Gijón y comencé a aprender el oficio con mis tíos. Más tarde obligué a mi padre, que era jefe de cocina a volver y montamos una pastelería, llegando a tener doce tiendas por toda España.

–¿Goza el mercado de los bombones de buena salud?

–La crisis afectó muy poquito, es un producto muy apreciado. Hay una diferencia enorme entre degustar un bombón de pastelería o chocolatería que uno industrial. Los primeros caducan al mes y los segundos a los 18, así que alguna diferencia tiene que haber. Hay una clientela fiel que mantiene el consumo.

–¿Existe el bombón perfecto?

–Sea de lo que sea, el bombón perfecto es el que más le guste al cliente. Hay mucha variedad.

–¿Por cuál se decanta en su caso?

–Si eres un adicto al chocolate, el negro es el que más te gusta. Los otros son desviaciones. El de chocolate con leche es más dulce y un poco diferente, mientras que el blanco de chocolate solo tiene la grasa, lo demás es azúcar y leche en polvo. En mi caso me decanto por el que me valió el subcampeonato, una grosella negra y praliné. Es espectacular.

–¿Hay que echarle muchas horas a su oficio?

–Oficialmente son ocho horas. A partir de ahí puedes pasar las que tú quieras. El bombón hasta que la gente no lo pruebe no va a saber lo bueno que puede estar. En principio tiene que llamar visualmente la atención y eso requiere decoraciones trabajo artístico.

–¿Quién fue su mayor inspirador?

–El alicantino Paco Torreblanca es uno de mis grandes maestros. Luego también me inspiré en Filipo Urraca, un francés con raíces españolas muy prestigioso del que aprendí mucho.

–¿Pone fecha a la jubilación?

–Ahora estoy centrado en estos proyectos ilusionantes, así que de momento no me pondré plazos y trataré de disfrutar con mi oficio, como llevo haciendo tantos años, mientras pueda.